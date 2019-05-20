【車主最憎】朋友奉旨坐順風車仲要埋怨　霸氣女司機：全部已割席

如果行程順路，相信不少駕駛者都不介紹「兜埋」親戚朋友，但身為乘客亦要識做，總不能每次都「老奉」。有女司機日前於facebook群組發文，抱怨有些朋友總當她是「柴可夫」，明明不順路亦想上車，被拒絕後更會埋怨她。帖文引起不少駕駛者的共鳴，認為奉旨搭順風車的朋友最討厭，根本不應再來往，而樓主亦霸氣表示已與該類朋友「割席」。

有女司機發文分享朋友「奉旨」坐順風車的經歷，引起不少駕駛者共鳴。（示意圖，資料圖片）

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本身是女車主的網民昨於fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」發文，分享數次遇到「老奉」朋友的經歷。她說有次與一群朋友到西貢食海鮮，打算駕車回元朗錦田，平日她習慣行西沙公路往吐露港再往林村的路線，但一位住荃灣的朋友就希望她「兜佢去荃灣」，樓主稱不順路拒絕後，友人竟責怪她：「佢就話明明順路，話我特登唔車佢！」

有過多次不快經歷，樓主非常討厭「老奉」坐車的朋友，更霸氣表示與她們「全部已割席」。（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」截圖）

樓主指，有次與朋友於西貢行山後需前往灣仔會展，打算經彩虹往東隧過海，但有朋友竟於她開車前致電，要求她「去馬鞍山兜埋佢」。樓主即時表示「唔啱路」，指可以於西貢等朋友再一起出發，但對方即「發脾氣話我唔兜佢」，令她生氣又無奈。

還有一次，樓主約了一位住馬鞍山的朋友於新港城食飯，兩人約好1點於餐廳見面，樓主先抵達遂直接於餐廳等候。直至1時15分，朋友發訊息問樓主在哪裏，得知她到餐廳後，竟反問樓主為何沒有到寓所接載，又指自己於約定時間15分鐘前已在家等候，令樓主相當愕然，「問題係佢從冇約過話佢屋企等囉」。

有過多次不快經歷，令樓主非常討厭「老奉」坐車的朋友，她其後更霸氣補充指幾次事件中的朋友都是女性，而她亦與她們「全部已割席」。帖文引起不少同為駕駛者的網民討論，直言最討論視順風車為理所當然的朋友，「對老奉表現好反感，呢啲所謂朋友早割早着」，「人生第一課，就係要學會拒絕」，「真正嘅朋友係唔會介意你車唔車到佢」。

亦有網民稱認為會否載朋友回家只是在於交情，「如果好friend嘅我覺得無咩所謂」，「係friend嘅唔順路都會車，唔係friend嘅順路都未必車」，最終決定權在於車主。

（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」）