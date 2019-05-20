喝止巴士乘客企樓梯反被罵　網民力撐霸氣車長：你無錯！

搭巴士安全最重要，乘客不能在樓梯及上層站立是常識吧！日前有人在網上貼出影片，顯示一名女子疑因企樓梯被司機勸阻，她不忿反罵車長，車長怒極一度走出座位，指住女子問「你而家鬧邊個」，兩人因而掀起罵戰，雖片段未有顯示整件事，惟網民均認為車長提醒乘客注意安全做法正確，力撐他「無做錯」。

車長疑聽到女子正在罵他，於是大聲說「你喺度講咩呀？你鬧邊個呀！」（巴士台fb圖片）

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有網民在facebook群組「巴士台」貼出影片，指上周五（17日）看到一名女子和車長爭執，上載片段的網民指女子「自己企樓梯畀車長趕返落嚟，理咗虧仲要鬧車長」。

片中可見，女子站在樓梯口的位置，巴士本身正在行駛，但車長疑聽到女子罵他，其後停車並大聲反問「你喺度講咩呀？你鬧邊個呀！」

涉事女乘客回應「咩事呀，我企樓梯邊都唔得呀」，車長則指她「你唔係企嗰度」，並警告「再講一次，你唔好行上樓梯度」，女子仍不承認，大聲說「揸你嘅車！」車長原本已經坐回座位，怒極的他再次走出來，反駁「你唔好教我做嘢！」

影片未有拍到事前和事後情況，亦沒有交代最終如何解決，目擊者只表示很不滿因為女子的問題，「搞到車長唔開車」。

女子不承認企樓梯，大聲說「揸你嘅車！」車長已經坐上座位，又再走出來，反駁「你唔好教我做嘢！」（巴士台fb圖片）

不少網民認為車長沒做錯，「車長做得啱！乘客請勿站立樓梯」、「自己加成班人條命都係司機手，點解還要鬧人呢？何況係自己唔啱！真係唔明d人係咪想死！」，亦有人指片段「無頭無尾」，難以判斷整個事情。

根據《公共巴士服務規例》，乘客於巴士行駛時不得在雙層巴士上層及梯級站立。若車長發現有乘客違反有關法例，會即時作出勸喻，待實際情況許可下才繼續行車，以確保安全。