【生活百科】裝修佬教你夏天開冷氣慳電4招　慳錢要先揀啱冷氣機

文：裝修佬 （文章標題由《香港01》編輯所擬） 話咁快就步入夏天啦，小編已經離唔開有冷氣嘅地方啦，開住冷氣瞓覺可謂係人生一大快事！但冷氣機歷來都係屋企用電皇，真係好難取捨。小編今次分享冷氣機省電嘅相關技巧畀大家參考。

冷氣機調高1度，就可以省電約7至10%。（資料圖片）

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1、溫度調高1度省電10%

不要貪圖冷氣的低溫，溫度設定適當即可。室內冷氣的最佳溫度應該設定在25-28度。對於靜坐或正在進行輕度勞動的人來說可以將冷氣溫度稍微調高一點，因為每調高一度，大約可以省電7%至10%左右，而對體感影響不大。

冷氣溫度設定得過低，在實際使用中受影響的有兩方面。對於冷氣機而言，溫度設定相當於它的工作目標，在實際溫度與目標溫度相差較大的情況下，冷氣機會開足馬力令室溫儘快達標，而如果溫度設置得過低，冷氣機的空壓機就會長時間工作於高功率下，這會對空壓機的壽命產生影響。

對於人而言，科學研究顯示，夏秋兩季人體感覺最舒適的氣溫大約是26度左右，低於這個溫度3至4度，人體會覺得有些涼；而如果是冬季，人體感覺溫暖的溫度大約是28度，高於30 度會覺得略熱。所以即使不看省電方面，從健康的角度來說，盛夏期間室內與室外最好溫差為4至5攝氏度，這樣還能防止因室內外溫差過大而患病感冒，也就是俗稱的「冷氣病」。

冷氣機配合風扇，可以將溫度再降低些少。（資料圖片）

2、冷氣配合風扇使用更省電

一般大家買了冷氣就直接把風扇給扔掉或封存起來。其實風扇配合冷氣降溫是一個非常好的方法。

在開啟冷氣機的同時開風扇，不僅可以獲得比冷氣設定溫度低1至2度的感覺，同時還可以幫助室內空氣流通，預防「冷氣病」。在選購冷氣機的時候，應該根據房間面積大小選擇，使冷氣機的功率應適合房間。實際上為了省電而買小匹數冷氣機放在大於產品設計空間體積的室內使用時，也會對冷氣機造成較大影響，其原理與室內溫度過高一致，並且這還會增加冷氣機故障的可能性。

冷氣如果經開始開關，反而會更加耗電。（資料圖片）

3、根據變頻、定頻機型不同特點合理使用

一般大家都認為變頻冷氣機更省電。錯！變頻冷氣機只有在苛刻的環境使用，並且只有連續使用6小時以上才能發揮高效節能的作用，與此同時，定頻冷氣不斷技術突破，以全新風道技術、高效圓弧蒸發機技術以及高效節能三大技術為代表的高效節能產品，達到最佳製冷和節能的雙重效果。

定頻冷氣機探測到室溫與設定溫度基本相同後，會停機以節省電能和保持溫度；而變頻冷氣機則會保持一定量的製冷能力以確保盡可能的恒溫，以上兩種方式都以保持室溫為最終目的。

我們可以在開機時，設置高冷高熱以最快速度達到控溫目的，當室內已經完全冷卻或加熱後，機器便會停止或降低功率，達到節能目的，而如果讓其緩慢降溫或緩慢升溫，將會令壓縮機長期處於較高的運轉負荷中，對其壽命不利。當然現在有不少的冷氣機已經智慧地完成了這個過程。

有人為了省電，經常將冷氣時開時關，其實冷氣頻繁開關最耗電，而且壓縮機很容易損耗。冷氣機運行當中，如覺得太涼，無須關上，只要將設定溫度調高即可。此外，當我們感覺室內溫度適宜時，可以將風量改中、低風，減少耗電，降低噪音。

購買冷氣機的匹數需要與空間面積相符。（資料圖片）

4、冷氣匹數與房間面積

冷氣機的匹數與適用範圍如何確定呢？根據應用場合的不同，其對應的面積也會略有不同，譬如普通房間的適用面積可能會略大於客廳飯廳的面積，因此需要更強勁的製冷能力。

不同面積的空間需要留意冷氣機應該要有相應的匹數。（香港01製圖）

作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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