【男人的疑惑】女人着闊腳褲其實點去廁所？　網民神破解

近年潮興闊腳褲，極受女士們歡迎，惟沒穿的人卻可能生出疑問，究竟着闊腳褲去廁所時該怎辦，怎樣才能確保褲腳不濕？有網民畫出闊腳褲如廁4個方法，包括插秧法、狂捲法、橡筋大法以及襪套法，十分生動抵死引來廣傳，有人跟機提供其他方法，一樣笑死網民。

闊腳褲是不少女生的最愛褲子，不論肥瘦都很易穿得好看，連常被讚衣着的王妃都是粉絲。（GettyImages）

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人有三急時都要顧住條褲，特別是不貼身的闊腳褲，女生們一脫下即時攤在地上，令人嘔心，要保住褲子順利如廁，每個女生都有自己一套方法，微博網民「朱較瘦」近日把最大路的幾種畫出來，抵死爆笑又貼身，即時上了熱搜榜，至今獲近萬個讚好，另被轉發近3000次。

穿闊腳褲如廁四大方法！ ↓↓↓↓

網民爆笑自畫如廁方法！ ↓↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

「朱較瘦」指在「上廁所難度大賽」中，闊腳褲僅敗在「不脫去不了」的連身褲屈居亞軍，他更搞笑形容不少有潔癖又急尿的女生們，不得已在廁所前彎腰處理褲腳的行為，「急躁中也是有點兒可愛的」。

他指4個方法，包括彎腰把褲腳捲起，猶如農夫在田地忙插秧一般，亦有人會把褲腳拉高到大腿，另外亦有輔助工具如頭繩、襪子等，務求把褲腳固定好不掉落。不少網民看後狂笑太貼切，又舉手自爆自己是哪一種，有人索性自畫其他方法，如整條脫下來、兩腳內彎死命夾實等，猶如畢卡索的畫風令人忍俊不禁。