台男被蚊叮想止痕　拿出安全套一秒KO！　網民爆笑：成本太高

不少人夏天都深受蚊叮困擾，癢得令人煩躁，有台灣男子被叮後忽發其想，竟拿出已封塵的特效安全套，把安全套內原為男性提升持久力的麻藥抓出，再抹到痕癢處，果真一秒止痕。網民對其開心大發現感爆笑，指這樣止癢成本太高，又嘲笑台男「以實力單身」，形容物盡其用的他「真是生活智慧王」。

有台灣男子被蚊咬，竟拿出安全套打算用當中的麻藥止痕，引網民爆笑。（示意圖，GettyImages／視覺中國資料圖片）

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這名台男在Dcard分享文章，指近日天熱常被蚊叮，腳部被咬出「大包」，見傳聞用指甲在被叮位置畫線可以止癢，他亦有照做，更搞笑地寫上粗口，可見他已癢得非常暴躁。不過江湖方法未見成效，受不了癢的他於是打開櫃子想看看有沒有蚊蟲藥，卻意外看到沒用過、塵封已久的一盒安全套。

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樓主指該盒安全套的特色，是套套盡頭的一個小結塊為「輕微麻藥」，聲稱用後男子的「戰力」可以更持久，他於是忽發奇想打開一個安全套，將套子反轉取出麻藥，再抹到蚊叮的地方，神奇地一抹即止癢。

有台灣男發現特效安全套前方的輕微麻藥，有止蚊叮痕癢的神效。（Dcard 截圖）

樓主把這「生活小秘方」圖文並茂詳細分享，即時引來大批網民關注，不少人搞笑讚他「用到精髓」，「你行，物盡其用」。有人笑言這樣雖成功止痕，但成本太高，又有人搞笑留言「長知識了」，透露以前看到那個小結塊都以為安全套變壞，沒想到竟是麻藥。

雖然有人笑他太無聊，但樓主也搞笑回應：「人生那麼無趣，幽默一點不好嗎？」更順便為自己謀福利，即席徵求妹子和他一起善用安全套，再次引起網民爆笑。

這個破格而爆笑的嘗試備受網民關注，樓主於是亦現身表感謝，笑言「希望能為各位的生活多添一份幽默」，祝福大家「性福美滿」。