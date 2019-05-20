拍攝角度很重要！前AKB48成員西野未姬自爆　抱狗照騙極災難真相

不是人人天生都是拍照「360度無死角」，但只要拍攝角度取得好，被拍成模特兒般都不是夢！前AKB48成員、以往常被稱為「第2個渡邊麻友」的西野未姬近日亦於Instagram上載了一張與狗狗抱着一起睡的溫馨照片，吸引不少人大讚可愛。不過同時，她卻在部落格自爆拍攝背後的「災難真相」，只見另外3張照片中，包包臉、雙下巴及手臂拜拜肉都顯露無遺，令她不禁笑言「取角度真的很可怕」。

穿上背心的西野未姬及狗狗兩者都閉上雙眼，似乎睡得非常舒服及溫馨，而西野在照片中皮膚狀態看起來非常好，雪白得像吹彈可破般，吸了很多人讚好。（西野未姬 ig圖片）

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從Instagram的照片可見，穿上背心的西野未姬及狗狗兩者都閉上雙眼在睡，似乎非常舒服及溫馨，而西野在照片中皮膚狀態看起來非常好，雪白得像吹彈可破般，於ig吸了很多人讚好。「不過這樣完美的照片是有暗黑一面的。」西野未姬卻於個人部落格上載「照騙的真相」，指要拍出這樣一張完美照片，是要經過多重調整，使用手機App拍已經不在話下，還要多番改變角度，拍很多張才有一張「神照」。

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她更放出另外3張照片，只見她「完美」的那一張照片中的「V面」不見了，包包臉顯露無遺，又有雙下巴，從她背後拍過去的照片更令她的手臂顯得非常粗，令西野未姬直言「用了App還是這樣真的很糟糕」，「可能平日大家見到偶像的可愛照片，都有這樣的另一面哦」。她最後指自己是「肥妹仔」，心底希望終有一天「低炒」都可以拍得很漂亮。

面對如此「誠實」的照片，不少粉絲都力撐西野未姬，「這樣反而更可愛」、「令人感到貼身及親切」。西野未姬以往曾因被定位走「醜角路線」而壓力頻增，狂飲狂食，體重暴增被嘲笑「劣化」，加上被爆深夜密會男星醜聞，最終決定畢業結束偶像生涯。其後為挽回人氣，她下定決心減肥，並在部落格大方分享減肥前後的照片，大肚腩、差皮膚都無P過直接上載，加上每星期運動3-4次，忍口不吃甜食，最終花了短短兩個月就由53.4公斤減至44.9公斤。

（綜合）