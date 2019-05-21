元朗中學不滿學生32度着冷衫　廣播後30秒教員室外全校熄冷氣

炎炎夏日，學校卻不准開冷氣？有學生在facebook專頁「名校Secrets」發文，大嘆學校政策不合理，指上周四（16日）氣溫逾攝氏30度，但下午時「中央宣布」，因有同學着冷衫，若下午出現同樣情況，今日全日下晝就會熄冷氣」。結果，僅僅過了30秒，除教員室外所有冷氣都關上。全校學生都受牽連，學生直言不解做法，因為班內不同位置的溫度都不同。有人看完帖文後，笑言應進入教員室看有沒有人穿冷衫或外套，「有就熄埋冷氣」。

有學生在「名校Secrets」發文，指校長因為有同學穿冷衫而關全校冷氣。（示意圖／資料圖片）

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樓主稱自己就讀元朗區一所學校，上周四下午的氣溫高達32度，當日他下午1時在課室吃午餐，直至約1時45分，突然聽到中央廣播，稱「今日天氣炎熱，學校已經爲同學開冷氣，但仍見到同學着冷衫，如果下晝再見到相同狀況的話，今日全日下晝就會熄冷氣」。

樓主以為是一般阻嚇，希望學生離開課室時除冷衫，結果不夠30秒「全校中央冷氣熄晒，除咗教員室」。雖然開冷氣仍穿冷衫聽起來不妥，但樓主認為每班室內溫度不盡相同，他的課室冷氣調了17度，但自己的位置「吹到正」，學生又沒有遙控去調高溫度，而且，每個人體質不同，不能阻止所有學生不可穿冷衫。直至午餐時間完結的讀報堂，學校又再廣播：「承上宣布後，我哋將有訓導巡各班同學是否仍着冷衫，如果仲有，將不開啟。」

約2點多，學校訓導「個樣係不滿咁上嚟巡」，相信連他都不解校長的做法，至2點20分，學校才重開冷氣，樓主大鬧「成件事九唔搭八」，據校方說法，無論冷氣或室外都不應穿冷衫，估計校長是朝早巡樓見到有人穿冷衫，才決定下午全校熄冷氣。

樓主在文中斷定全校熄冷氣是校長所為，因為過往發生不少「無謂事件」，例如去年1月有幾日天氣寒冷，校長擔心「學生凍親」，要求所有老師去檢查學生有否穿校褸，當時是流感高峰，認為校褸才能保暖。校長又要求學生購買校褸，下令學生無穿或未買都要記名，記名3次就要罰留堂。

網民看完對該校學生大表同情，反問學校是否無錢交電費，「入教員室睇下有無人着冷衫着外套，有就熄埋冷氣啦」。有留言笑言，應入校長室檢查，並拿走西裝外套，「校長不知所謂，咁大間學校咁冇同理心，好難教出有遠見有愛的學生」。