「來年陌生的是昨日最親的某某」，結婚是人生大事，新人都會找來親朋好友做兄弟姊妹，幫忙籌備婚禮。最近有連登仔分享，稱自己結婚期間，打算找一位中學時「出生入死」的朋友做兄弟，不過對方卻說「我地好熟咩」，使他感到十分無奈。

有連登仔在討論區上分享，打算找中學同學做兄弟，但對方指與他根本不熟悉。圖為示意圖片。(GettyImages／視覺中國）

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網民「咖啡奶茶」在連登討論區發文，題為「結婚無朋友…最後搵咗個十幾年無聯絡嘅兄弟…點知…」。樓主在文中提到自己朋友不多，結婚時想到一位以前最熟的朋位，「雖然好耐無聯絡，但諗住佢應該都會念在以前嘅感情，肯做我兄弟」。詎料樓主與朋友聯絡的時候，對方卻指「唔係唔得，但我哋好熟咩？」使樓主不知所措，問其他人「我可以點答」。

連登仔表示，雖然他可以找同事做兄弟，但大家交流不多，不是首選。（GettyImages／視覺中國）

樓主指出，他雖然都有其他可以成為兄弟的人選，例如同事，但「嗰啲只係Hi Bye Friend（交情不多的朋友），從來都唔會話特別同佢哋deep talk或者約去玩」，想深一層之後才會找這位朋友。即使有親戚可以幫忙亦都「仲衰過同事」，因為親戚們「10年都唔見一次」，「真係搵得咩？我驚個回覆都係一樣」。

有不少網民質疑，樓主做人多年都找不到願意幫忙做兄弟的朋友，應該是為人有問題，才導致今天的結果。有人則代樓主反駁，指人長大之後難免會有不同圈子，舊朋友亦可能變得疏遠，「到咗人生大事，總會想同昔日朋友分享喜悅，所以先冒昧搵返舊友」。

樓主其後亦感嘆地表示，投身社會之後已經很難找到好像以前出生入死的朋友，「可能喺佢眼中我只係一個中學同學，但佢喺我人生中都帶咗好多歡樂畀我」，只是沒有想過以前稱兄道弟的中學同學「會變成依家咁」。

不少網民都為樓主出謀獻策，看可以如何解決問題，例如問新娘的姊妹會不會有男朋友、好友可以幫手，又或者叫長輩「請」較年輕的親戚幫忙做兄弟。另外亦有網民指出，如果婚禮沒有兄弟亦不是大問題，只需修改部分環節，例如取消玩新郎、不再早拍晚播，甚至是找婚禮策劃人打點事情即可。