內褲男狂毆40秒　妻哭喊：為什麼要這樣對我？　男童肉身護媽媽

廣東汕頭市有網民周一（20日）上載「現在家暴都要這樣取證了啊」的影片，片中一名男子無視身旁男童大哭，對一名女子拳打腳踢逾40秒。當地公安局調查後於周二（21日）表示，片中的男女是一對夫妻，目前已將男方刑事拘留。

「隔着螢幕都感受到男子的暴力」

片中見到戴黑框眼鏡的短髮女事主偷偷安裝攝錄機，不斷調整拍攝角度，突然後方衝出一名僅穿內褲的男子，將她壓倒地上，然後不斷拳打腳踢，旁邊的男童則被嚇至放聲大哭，更一度撲上前試圖用身體保護該女事主，期間女方不斷哭喊說：「為什麼要這樣對我？」

影片在網上引起熱議，網民紛紛留言「越沒用的男人越愛打女人」、「不管甚麼原因，動手打老婆，還當着孩子的面，都是不能容忍的」、「有影片太好了，報警」、「隔着螢幕都能感受到男子的暴力，太可怕了」，還有網友指出，女事主說的是潮汕話，「她被打時叫『姨啊』（媽媽啊），被打後安撫兒子『惜惜惜』（乖乖乖）」

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汕頭市公安局潮南分局稱，影片是在江門市鶴山市拍攝的，該對夫妻是汕頭人，女方姓姚，男方姓陳。初步調查顯示，姚女在上周五（17日）凌晨與43歲的丈夫因瑣事爭執，姚女報警聲稱遭丈夫毆打，及後送院接受治療；經法醫檢驗，姚女受了輕傷，目前在家人陪同下接受治療，而陳男對毆打妻子的行為直認不諱，並於上周六（18日）遭刑事拘留。