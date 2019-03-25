被肉圓家暴案嚇窒？　老婆要外賣鍋貼加辣　台男原支辣椒醬打包

大家還記得前陣子台灣因為肉圓沒加辣而引發的社會事件嗎（台灣一名父親因兒子買的肉圓沒加辣，竟怒毆兒子及護兒的妻子，引發眾怒）？這件事過後不但大家都非常謹慎小心，甚至有店家還跟著張貼「要辣自己包，不要生氣」的字條，而近日就有網友在爆廢公社分享，請老公外帶鍋貼加辣給她，回到家把袋子打開後讓她超傻眼，因為老公不只有加辣，根本就把整罐辣椒醬帶回家了！

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網友怎麼說

老公累了？「這老公幽默喔」「你老公太猛了啦，整瓶帶回來」「好厲害的老公，我忍不住大笑」「哈哈哈哈哈哈哈，你累了嗎」「專業，要多少自己加」「這老公真貼心，怕妳不夠辣，把整罐帶回來讓你自己加」

社會新聞不能不看，跪求老公心理陰影面積。「怕沒加辣被打」「應該是被打到有陰影了」「怕被揍啊！當然整罐帶回來」「老闆表示，不要打老公」「因為怕被家暴？」「你是不是平常常打老公= =」「不要打老公喔！要多辣自己加」「老闆佛心送辣椒醬，降低社會暴力的發生率」「不加辣的後果是很嚴重的」

老闆在你們背後很火「老闆：經濟不景氣，連辣椒罐都有人要偷」「老闆會森77（生氣），哈哈哈哈」「笑死，這是店家人生第一次被拿走辣椒罐吧」「老闆要po爆料找辣椒罐啦！」「老闆已在貼公告尋找辣椒罐」「從此之後，老闆表示：該店不再提供辣椒醬XD」

大家也都開始擔心其他家庭。「快還回去啦，免得下一個因為沒加辣而被家暴啊～」「你們這樣會害其他客人家庭失和啊」「結果換別人加不到辣」「完了完了完了，後面的客人都要被家暴了……不要害人啊！」

在很多人極度關切之下，原PO最後也回覆要大家放心「已經拿去歸還了～阿姨都笑了」，幸好沒有傷了和氣！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】