入戲院睇《魔詭怪胎》　柴灣男驚覺一人包場　網民嚇鬼：好多人喎

有柴灣網民日前去戲院睇鬼片，一入場驚覺只有自己一個，心驚驚的他開場前拍照到facebook社區群組分享，沒料壞蛋街坊們齊聲玩嘢，一同留言稱「我見到好多人喎」、「全院滿座」，睇戲男後來更新稱最終開場前再有2人入場，街坊們再嚇他：「你肯定他們是人？」

有市民入場才發現只有自己一個人看戲，即時拍照到網上分享。（fb「柴灣人柴灣事」）

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電影《魔詭怪胎》近日上映，講述單親媽媽發現兒子行為日漸詭異，懷疑他邪靈附體，故設法去找出問題所在，有市民昨晚到柴灣戲院觀看這齣電影，沒料一入場才發現場內沒有任何觀眾，猶如自己包了場，他遂拍照放到fb群組「柴灣人柴灣事」分享。

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同區看到他的情況後不禁爆笑，有人同情他稱「好驚」、有人搞鬼留言，稱從其照片中「我明明見到好多人」，仲有人「嚇鬼」稱：「呢間戲院真係有嘢」、「角落有人坐喺到」。

睇戲男睇到街坊留言，應該仲驚！ ↓↓↓↓

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睇戲男其後稱開場前最終也有兩名街坊入場，大家還在笑，「你肯定他們是人？」，更有人搞笑叫樓主完場後要報平安，引來網民瘋狂爆笑。