與朋友睇波後post相竟激嬲老婆　港男要網友評論：佢係咪好小氣？

在人人都有社交媒體帳戶的年代，與朋友分享相片或貼出另一半照片「放閃」已成為生活習慣。有網民昨於討論區發文，稱與朋友外出「睇波」後，在facebook上載了聚會合照，回家後打算和老婆分享，不料對方竟感生氣，不滿他由拍拖至結婚都未曾上載過二人照片，直指妒忌該名「兄弟」。他對老婆生氣原因感到莫名其妙，遂與網民分享事件，問：「會唔會覺得我老婆好小氣？」引來巴絲打們紛紛留言。

港男於討論區發文，稱只上載朋友的合照而惹怒妻子，對其生氣的原因感到莫名其妙。（《河伯的新娘》劇照）

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該名網民昨於「香港討論區」發文，稱前日和一名老朋友外出看球賽，其間拍照上載至fb，回家後他滿心歡喜打算與太太分享，不料對方卻因此生氣，「老婆好小氣，嬲咗我」。樓主指，太太埋怨他交往5年來，由拍拖到結婚都未曾試過將二人合照上載至社交媒體，「唔好講做頭相，連張相都唔會放」，但卻會分享自己與朋友合照。

太太更直言覺得樓主與老友一起「仲開心過同佢喺埋一齊」，並指從心理角度分析的話，只有開心事才會與人分享，「佢話好妒忌我嗰位兄弟！懷疑我係基佬！」

樓主對太太生氣的原因感到莫名其妙，不知自己為何「中伏」。（《男朋友》劇照）

樓主指，太太平日會上載兩人相片，也會於相中標籤他，故他未有分享相片。樓主對太太的話感到莫名其妙，不知自己為何「中伏」，「老婆話佢tag我同我自己upload分別好大」，遂發文向網民訴苦，要求巴絲打評論其老婆是否「好小氣」。

帖文引來網民們留言，不少人直指樓主「唔識做」，太太反應甚大亦是無可厚非，「巴打你嘅問題係，同個女人一齊5年，都唔知佢想要啲乜」、「女人好介意呢啲嘢㗎，好多時你tag佢喺FB/IG，其實係畀佢啲親戚朋友睇你哋有幾愛，而家好明顯你愛你兄弟多啲啦！」。

亦有網民認為樓主太太反應過大，「如果係事實，確係小氣」，「女人係擅於妒忌同小氣㗎啦，樓主你結婚咁耐都唔明女人？拿拿臨氹吓個老婆冇事」。

（香港討論區）