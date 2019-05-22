打工仔喪假後上班　放飯買珍珠奶茶被上司質疑：唔知攞假係咪真話

親人過身，打工仔無可避免要請假打點身後事，但一上班就聽到上司的刻薄說話，心情難免更受打擊。有網民日前投稿至facebook專頁「奴工處」指，有同事因親人過身要請假，復工那天買了杯珍珠奶茶卻被上司暗諷：「有心情買珍珠奶茶，都唔知你之前攞假係唔係講真話。」 帖文引來網民熱議，不少人批評上司涼薄「冇人性」，亦有人曲線抽水「親戚過身應該唔開心到不吃不喝一個月」；有網民則分享類似經歷，稱親人離世都被上司或人事部暗寸。

打工仔喪假後上班，因買了杯珍珠奶茶被上司質疑「唔知攞假係咪真話」。（示意圖，資料圖片）

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facebook專頁「奴工處」近日刊登一篇投稿，指有同事的爺爺剛過身，要請假處理其身後事，直到他復工上班時，因在午飯時間買了珍珠奶茶回公司，竟被上司暗諷：「有心情買珍珠奶茶，都唔知你之前攞假係唔係講真話……」令在旁默默工作的樓主都呆了。

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帖文引來網民熱烈回應，不少人都批評上司說話沒有邏輯，「阿爺死左=唔可以飲珍珠奶茶？」，「你想我喺公司喪喊返七七四十九日先？」。另有人嘲諷指「請問邊個鄉下習俗係屋企有人過身唔飲得珍珠奶茶呀？」，「畀我即刻問佢咁你家人過身你會唔會仲食飯」。

有網民則分享自己的類似經歷，「我以前媽咪死後，我的dept head（部門上司）話我腳頭唔好，叫我自己辭職」；亦有網民的家人彌留之際，上司竟說：「我估你都唔使睇成日，探病時間去到8:00，你到時9點返嚟未得囉！反正你喺醫院都做唔到啲乜」。

（fb專頁「奴工處」）