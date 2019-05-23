三藩市74歲華裔婦晨運遇色魔　遭強拉入屋禁錮強姦5小時

美國三藩市（San Francisco）本月10日發生駭人聽聞的強姦案，一名74歲華裔婦人在麥拉倫公園（McLaren Park）附近的布拉格街（Prague Street）晨運期間，被一名陌生男子強行拖入屋囚禁及蹂躪近5小時，復遭惡犬咬傷。事後老婦被遺棄在路邊，途人見狀報警；警方上周五（17日）拘捕了47歲的男疑犯阿瑪多爾（Manuel Jesus Amador），他周二（21日）出庭，控方要求法官拒絕其保釋申請。

警方表示，受害人當日上午8時晨運時被阿瑪多爾強拉入屋，然後把她按在床上不斷強姦，過程長達4至5個小時，期間阿瑪多爾曾勒住她的頸部，受害人一度失去意識約30分鐘，雖然她曾嘗試推開淫魔，但不成功；另外，阿瑪多爾室友飼養的一頭比特鬥牛犬（pitbull），咬傷了受害人的雙腳、腳踝和臀部。

阿瑪多爾事後替神志不清的受害人穿回衣服，取走她的手機和門匙，然後遺棄在街上，途人發現後報警，把受害人送到三藩市綜合醫院（San Francisco General Hospital）接受治療。

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當地居民對案件均感震驚，有街坊透露，認得疑犯住在案發單位，由於其家中有多名外藉人士，故懷疑他是非法移民，過往還因毒品問題遭警方調查。

警方調查後拘捕阿瑪多爾，控以強姦、綁架、傷人及恐嚇等罪名，地區檢察官加斯孔（George Gascon）與助理檢察官布伊特拉戈（Margaret Buitrago）均表示，案件令人極度震驚，雖然被告沒有案底，但這無助減輕其罪行的嚴重性，因此要求法官不准被告保釋，擔心被告一旦重獲自由，即使非常短暫也會危害大眾安全；法官將於周四（23日）就保釋申請作出裁決。