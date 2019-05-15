台女教唆成年弟弟當眾強姦14歲少女　還催「快點，等下還要上班」

台灣新北女子李宜娟為替朋友出頭，去年7月夥同弟弟李金童等7名成年人和4名未成年少年，在三重區成蘆橋下欺凌痛毆14歲少女，打完又把人押到觀音山，教唆弟弟硬上，自己和其他人還在一旁叫囂助長氣焰，今（15日）被新北地院依教唆成年人故意對少年強制性交罪判刑3年2月。

台灣新北女子李宜娟為替朋友出頭，去年7月夥同弟弟李金童等7名成年人和4名未成年少年，在三重區成蘆橋下霸凌痛毆14歲少女，打完又把人押到觀音山，教唆弟弟硬上。（聯合新聞網提供）

全案除了李宜娟（24歲），弟弟李金童（21歲）因故意對少女犯強制性交罪判刑3年8月，同行友人顏俊德、陳柏均、楊博森、黃浚玄和女子姚汶伶也因為是幫助犯被判1年8月到1年10月不等刑期，少年另由少年法庭審理。全案可上訴。

據了解，被害少女與李宜娟等人原本是朋友，而且感情不錯，但因為時常晚歸，被家人禁止和對方玩在一起，導致感情生變。此外，被害少女因為與姚汶伶有金錢糾紛，又被懷疑曾介紹別人男友給其他女子，所以遭到設局。

判決指出，被害少女被約出後，先被押到三重區成蘆橋下毆打（妨害自由、傷害均撤回告訴），後再被帶到觀音山上的公廁性侵，過程中，李宜娟等人還透過窗戶、門縫觀看鼓譟。

審理時，李宜娟否認教唆弟弟性侵，還辯稱自己曾出面制止，不清楚離開公廁之後發生什麼事，但弟弟證稱性侵是她提議的，其他人的證詞也都指向她，說詞最後未被採信。

李金童證稱第一時間因為眾人圍觀，想要打退堂鼓，但李宜娟回說「都已經講成這樣了」、「已經幫你那麼多了」、「你就去啊」等語，再次重返廁所才性侵得逞。過程中，李宜娟還催促「快一點，等一下還要上班」。

法院調查，李女曾因毒品案入監服刑，去年6月29日才假釋交付保護管束，但7月15日又再犯本案，顯見未能從過去的刑罰中記取教訓，有加重其刑的必要。

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