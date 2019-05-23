美國狗主立遺囑要健康狗仔安樂死陪葬　寵物當私人財產掀道德爭議

生老病死是必經階段，不少人離世前更會預先為寵物尋找新主人，以放下心頭大石。不過美國一名狗主竟然在遺囑中要求將寵物安樂死，然後與自己合葬。該隻6歲小狗本身十分健康，動物庇護中心一直拒絕將其人道毀滅，不過在遺囑執行人的安排之下，小狗仍然未能避過厄運，由一名獸醫為其安樂死。

美國一隻6歲的混種西施狗因主人死前立下遺囑要牠陪葬而被安樂死。圖為示意圖片，非被安樂死狗隻。（資料圖片）

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事件於美國維珍尼亞州發生，被安樂死的是6歲混種西施狗Emma，其主人在3月8日去世之後，Emma就被送到切斯特菲爾德郡動物庇護中心（Chesterfield County Animal Shelter），逗留了2個星期，其間庇護中心不斷聯絡Emma主人的遺囑執行人，希望不用為牠進行安樂死。

由於寵物被視為個人財產，獸醫是否願意為寵物安樂死成為道德問題。（資料圖片）

庇護中心的經理鍾斯（Carrie Jones）表示，Emma身體健康，很容易就可以為牠找到新主人，不過執行人未有接受他們的建議。至3月22日，執行人到庇護中心將Emma帶走，當時中心再次提出可以安排牠由其他人領養，不過仍然被拒絕，最終Emma被帶到當地一間獸醫診所安樂死，然後送到寵物火化中心進行火化，骨灰被送回執行人手上，與主人一同下葬。

根據美國獸醫組織，在維珍尼亞州有數種人員可以執行安樂死，包括持牌獸醫。不過在該州要找到一位獸醫，願意將一隻健康的狗隻安樂死並不容易，因為狗隻根據法律被視為私人財產，為健康的狗隻安樂死涉及重大的道德爭議。

（CNN、New York Post）