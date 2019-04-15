為報復唔接電話　美國變態男性侵未婚妻愛犬　狗狗重傷須安樂死

竟做出此等變態之事？美國奧勒岡州一名男子，去年為報復未婚妻不接電話及遲遲未回家，竟性侵其愛犬，導致狗隻身心受創，最後傷勢過重被迫安樂死。男子被捕後，法院本月10日判處他入獄60天，以及緩刑3年、罰款500美元（約3,920港元），15年內不得再養寵物，並需強制接受心理治療。

受害狗隻為拉薩犬混種小型犬（Lhasa Apso）。示意圖。（視覺中國/GettyImages）

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據外媒報道， 52歲的菲德爾（Fidel Lopez）來自美國奧勒岡州波特蘭市，他在庭上指，去年11月18日，因未婚妻當晚久久未回家，而且不接他電話，自己喝醉後，便一怒之下強姦未婚妻的愛犬Estrella，是隻拉薩犬混種小型犬（Lhasa Apso）。

52歲的菲德爾（Fidel Lopez）一直有表露性侵動物的傾向。（Twitter「PortlandPolice」圖片）

菲德爾（Fidel Lopez）報復未婚妻而性侵其愛犬。（facebook「Fidel Pedro Lopez」圖片）

未婚妻回家後，Estrella瑟縮在沙發底下，發現有血從臀部流出，並隨即帶牠去獸醫診所急救，惟傷勢過重而被迫人道毀滅。未婚妻憶述菲德爾曾指出對人獸交感興趣，亦向狗狗展露過性器官，又問過她是否會買一隻更大的狗，她即讓獸醫進行性侵搜證，證實Estrella曾遭性侵，體內驗出菲德爾的DNA。

案件在本月10日判決，菲德爾在庭上承認兩項嚴重一級虐待動物罪以及性侵動物控罪，惟根據該州的現行法例，最高刑期只有60日，法官在判刑時表示，「如果可以，我很樂意判你更久的制期」，認為懲罰太輕，而檢察官傑爾戈維奇（Nicole Jergovic）亦出言譴責，「狗隻所受的酷刑與虐待是常人無法所想像」，可惜菲德爾已被判最高刑期。

（綜合）

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