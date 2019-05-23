台女翻男友手機　驚見暖心「11條生存守則」　網民：可以嫁了！

很多男生都是粗心大意，對女友的習慣和喜好未必上心。不過，台灣一名女網民就在討論區中分享了男友超級暖心的行為，她指一日心血來潮查看男友的手機，竟發現男友竟偷偷把她的飲食習慣、喜好記在備忘錄中，甚至列出「11條生存守則」，讓她感動得直呼「這種男人哪裏找？」不少網民更稱這樣的男人「可以嫁了！」

女友心血來潮翻男友的手機，竟發現男友手機上有幾個備忘錄，當中紀錄的都是樓主的喜好和習慣。（Dcard圖片）

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該名女網民在討論區Dcard以「男友的秘密」為題發文，表示日前在臉書上，看到有暖男會把女友的喜好、禁忌等事情都紀錄在記事本，樓主當時覺得「怎麼可能啊？根本有病、太閒」。沒想到她心血來潮，翻看男友的手機時，竟發現男友手機上有幾個備忘錄，當中紀錄的都是樓主的喜好和習慣，包括「要買給寶貝的」、「生存守則」、「經日事經日畢（記錄經期）」、「她喜歡吃的東西」、「她的小食堂」。

男友列出的「11條生存守則」

樓主最後還放閃說「超扯（太誇張）的啦！而且記得超級清楚，真的是很愛他啦」。帖子引來大批網民熱論，「別人的男友都不會讓人失望」、「生存守則形容得很貼切」、「男友太暖太可愛了」、「好羨慕喔」。不過也有網民說不用羨慕，「我老公是都記在腦子裏了」、「我是個天生好男人，不需要用什麼筆記本來記這種事」，亦有人笑言「因為他女友太多，不記在手機裏的話，他會記錯人」。

（Dcard）