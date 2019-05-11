台女拍仙氣照後跌落海芋田　男友拍醜態放fb　網民：樓主還活着？

近年網上流行「出賣女友/女友」照片系列，一名台灣男網民昨日大膽上載一輯女友照片，只見其女友在海芋田邊拍照，撐着傘故意不看鏡頭，擺出滿臉不在乎拍下「女神照」架式，但下張相片就直擊女友失足掉落海芋田，樣子十分狼狽。從照片可見，男方只掛着拍下女友醜態，全程似乎無伸出援手，事後還膽敢放上facebook群組跟網民分享。許多人看到照片後擔心男方的人身安全，大喊：「樓主，你還活着嗎？」

台男與女友到陽明山竹子湖海芋田拍照，最初的照片頗有文青氣息。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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台男日前在facebook群組「爆廢公社」上載一輯照片，樓主跟女友去了陽明山的竹子湖海芋田拍照，第一張是女友在海芋田旁拍下的「網美照」，只見女方穿着一襲粉紅衣裳，在大霧下撐傘，扭腰扮作不經意回頭，鏡頭還捕捉到女友頭髮隨風飄起的一刻，甚有文青氣息。

但下一張即馬上「出事」，只見台男直擊女友跌落海芋田的情境，可以看到女友跌到有積水的泥田，雙手抓着濕滑的牆臂在掙扎，其中一隻腳插進瘀泥土，因其身邊的石塊都十分濕滑，她只能奮力將自己「撐起」，極為狼狽從田中把腳拔出，但台男全程沒有幫手，卻只顧着替女友的醜態「留倩影」。又笑言附近的老闆娘說，他的女友是今年第一個拍照掉下田的。台男形容女友「上一秒網美……下一秒亡美」，決定在fb出賣女友。

女友換掉衣服後還是繼續拍，網民猜她是樂觀的人。（fb群組「爆廢公社」圖片）

帖文引來熱議，不少網民把關注點落在樓主的「人生安全」上，頻呼「樓主，還活着嗎」、「希望樓主可以看到明天的太陽」，擔心他惹怒女友。不過，有留言卻大讚他的照片拍得寫實又唯美，「抓那剎那間的永恆」，甚至叫他要在婚禮上放出來。亦有許多網民佩服樓主的女友，猜測她一定是樂觀的人。

（facebook群組「爆廢公社」）