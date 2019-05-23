女童表演鋼管舞爆紅獲封「最美鋼管小精靈」　台爸道出背後辛酸

為了培養孩子的興趣及才藝，很多父母都會從小就讓孩子開始接觸相關課程，而看見孩子努力練習、最後成果發表的那一刻，相信也總讓許多爸媽都非常感動。有位爸爸近期就在爆廢公社提到，自己的女兒目前就讀小學三年級，對跳舞很感興趣，除了參加學校舞蹈團，平時也有在校外學習鋼管舞，在女兒成果發表結束後，他也PO出一張照片與大家分享，並娓娓道來背後充滿洋蔥的感人故事。

一張照片就可以感受到這位女童跳舞時強大的氣場，而且這畫面一看就知道難度超高，讓許多網友看了紛紛稱讚原PO女兒傑出的舞蹈實力

「超棒！身段好美哦！」 「好強啊～」 「好厲害，鋼管舞好難的說…」 「筋骨好軟我的天，鋼管跳的好看超美」 「妹妹太棒 好美的畫面」 「妹妹好棒，最美的小精靈」 「才小三就可以這麼厲害歐很強耶 照片也拍的很美 」

背後故事超感人

他也提到，其實在表演前兩天，女兒不小心在學校跌倒，兩腳膝蓋擦傷，表皮都磨掉了，原PO為了保護女兒安全，也事先提醒她若因傷口無法夾住鋼管，不要勉強自己跳，但意志力堅強的女兒不願自己多日來的練習就此白費，於是將傷口包紮好，當天忍痛賣力演出，讓原PO既心疼卻又為女兒如此敬業的態度感到驕傲，而這段故事也讓許多網友聽聞忍不住鼻酸

「堅強的意志真的值得讚賞，好棒」 「好有運動家精神，真棒♥」 「好敬業的態度，真棒」 「為表演而產生的韌性令人感佩！妳超棒的」 「台上10分鐘台下十年功，小妹妹真的很棒」 「我女兒也是學舞的，我很了解那種腳磨破皮也想上場的心情」

原PO女兒在膝蓋受傷的情況下，仍強忍痛處上台敬業完成表演。（Facebook@布萊恩）

相信這位小女孩未來一定是舞蹈界的明日之星，祝福她喔～～

（Facebook@布萊恩）

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