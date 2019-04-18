惡蚊出動家長頭痛　台女童瞓醒右眼開唔到　網民：點解係要針隻眼

春夏之際又是惡蚊出動的時候，不少孩子深受其害。有台媽在網上呻睡一覺後竟差點認不出女兒，只因原本得意可愛的女兒，右眼腫如紅雞蛋，根本張不開，女兒天真對着鏡頭稱「看到可惡的蚊子要捏爆牠喔」，令不少網民心痛，鬧爆咬她的「遠古巨蚊」。

可憐得意妹被蚊咬，連眼睛也張不開。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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有台灣媽媽在臉書心痛表示，指女兒前一晚睡覺時還好好的，沒料睡時卻遭蚊子襲擊，結果一覺醒來右眼腫起如大雞蛋，可說面目全非，作為媽媽的她，也說差點認不出孩子，「還我女兒漂亮的眼睛來！」

據台媽上載照片，小女孩原本兩眼大大十分可愛，惟被叮後眼睛也開不了，十分無辜，台媽更叫女兒拍了短片，以童音向網民說：「哥哥姐姐各位，看到可惡的蚊子要捏爆牠喔！」她後來看醫生後再拍片，謝謝大家關心，還說搽藥後眼睛已好一點，有乖乖忍住不抓，十分可愛。

蚊蚊很壞，專咬細路眼睛

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網民看到得意妹變獨眼龍，都感到很心痛，「這隻蚊子太兇了吧……」、「蚊子真的很愛叮眼睛」、「小孩還沒有抗體真的都好大一包」、「這是被蚊子家暴吧」。

其實不少爸媽都深受孩子被蚊叮的困擾，對孩子總被蚊咬腫眼睛大惑不解，早前有網民齊齊分享孩子被叮慘狀，一張張照片令人心痛又好笑，不少人順便交流防蚊大法，引來瘋傳。

另家長要小心，兒童皮膚幼嫩若被蚊蟲叮咬，較易引起過敏反應，而小童感到痕癢亦常會去抓，一旦抓破被細菌感染，或會造成蜂窩性組織炎，去年台中就有男童被蚊咬眼睛，腫如雞蛋，最終要入院處理，故父母們若見孩子被咬後情況嚴重，最好還是去看醫生。

（01製圖）

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