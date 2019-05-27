【熱評】台人妻被迫順從夫家　呂秋遠：「嫁娶」與「結婚」大不同

呂麗絲（普通話音譯：呂律師）您好：我是一個受困婚姻的女人，與老公關係觸礁。我和老公的關係時好時壞，我的原生家庭是個獨立的小家庭，鮮少有家族的接觸，就連跟祖父母之間也是保有距離美。但是我老公對於家庭二字相當敏感與重視，只要一點與他家的事情相關，都很容易引發他的暴怒與惡言相向。 你可能疑惑為什麼要步入婚姻？婚前我曾經和他提出家庭觀念，他口頭上解除我許多擔憂，讓我認為這條路是可行的。婚後感情緊密時，我的確感受到幸福感。不用多久，他就會對我很疏離，滿腦子都是要怎麼滿足他家人的要求與安排；而我，就是他安排中必須要乖乖聽話與服從的人。如果不服從，他會用一些激烈的手法與表達，到最後都是要我低頭才能解決。 近日，我們有激烈爭吵，對於家人的議題。他認為對父母言聽計從是孝順，也會要求我要融入他的大家庭；但我疑惑，為何他對我的父母總是躲避、冷漠，真的很雙重標準。我在想，在婚姻中還剩下什麼？服從與成就夫家嗎？還是自我觀念強烈者，不該走進婚姻？

台灣有人妻被丈夫要求要順從夫家，但丈夫卻疏遠女家家庭，被質疑雙重標準，人妻感不開心。圖為示意圖。（電影《紀念日》劇照）

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文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬）

問題源於嫁娶價值觀不同

這位姊妹你好，你的婚姻其實沒觸礁，因為已經沉默。你們的問題，來自於最根本的嫁娶價值觀，而且無解。

根據你所描述的狀況，我大概可以勾勒出你們不同的想法，你認為家族成員之間應該保有距離美，但是他認為全家人都應該緊密結合在一起。所以你認為結婚以後，他會經營自己的家庭，也就是你跟孩子，並且保持與原生家庭之間的距離。你以為他會落實婚前的所有承諾，但是最後卻沒有改變。而你以為是兩個人對於小家庭與大家庭的觀念不同嗎？

當然不是。如果是，就好辦了。他只要願意搬出來，問題不就可以解決了？

律師呂秋遠指，女事主與丈夫之間的問題，來自雙方嫁娶價值觀的不同，前者認為家族成員之間應該保有距離；後者卻認為「娶」老婆過門後，便是他的所有物，需要服從、孝順和融入夫家。圖為示意圖。（電影《紀念日》劇照）

女子「嫁」了就是對方所有物？

關鍵就是在「嫁娶」二字而已，你「嫁入」他家、他「娶」你進門以後，他家就是你家，你家當然不是他家。在你「嫁」給他以後，你是他的所有物，所以你得要服從他的想法、孝順他的家人、融入他的家庭。那麼，你的家呢？你沒有家了，你已經因為嫁給他，算是被他的聘金（如果有的話）買斷，你不願意順從與聽話，當然要懲罰你。情緒勒索就是最常見的手法，包括不跟你說話、對你不耐煩、咆哮、乃至於拒絕你所有的溝通，直到你妥協為止。他偶爾會對你好，因為你聽話，順從他對你的所有安排，這是獎賞機制。當你選擇展現自我的想法，懲罰機制就會出現，在一次又一次的試煉以後，你會慢慢聽話，然後失去自我，變成以夫為天的小女孩。

呂秋遠指女子在婚姻中不需要順從夫家或是丈夫，其唯一該順從的只有自己的心，如果丈夫不願意接受這樣的觀念，那麼女方就該走了。圖為示意圖。（電影《紀念日》劇照）

唯一該順從的是自己的心

所以，別質疑他有雙重標準，因為他向來就只有一種標準，也就是以他為中心擴散出去的同心圓，你只是他同心圓的一部份，而不是兩個同心圓的交錯與重疊。即便在婚姻中，你也原本就不需要順從夫家或是他，你唯一該順從的只有自己的心。你有義務讓自己開心，這不是自我觀念強烈，而是你也是人生父母養，沒必要讓自己委屈在一段關係裡。所以，請你勇敢的提出自己想要的相處模式，並且錄音蒐證他對你的惡言惡行，選擇適當的時候把孩子帶回娘家，並且提出保護令的聲請，最後提出離婚的訴求，這樣你才能真正清理自己的人生。

這位姊妹，並不是你不適合婚姻，而是沒有人適合他。你沒有嫁他，他沒有娶你，你們是結婚。如果他不願意接受這樣的觀念，那麼，你，該走了。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）