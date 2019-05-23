女友重過男友　武漢男玩公主抱手臂骨折　網民：力量與體重不相稱

年輕男士心頭高，總想「公主抱」女友顯示的男子氣慨，但遇着重量級女友，自己臂力不足隨時出事！剛過去的周一是5月20日，即諧音「我愛你」的重要日子，武漢一名重65公斤的20歲男子，與比自己還重的女友飽餐一頓後，意猶未盡打算以浪漫的公主抱向女友表達愛意，惟手臂「咔嚓」一聲當場骨折，男子急馬求醫。 醫生對事件大吃一驚，指公主抱失敗者多數是傷腰，但該男子卻嚴重骨折至手肘畸形，估計與其女友斤兩十足及抱姿不當及有關。不過，許多男網民認為事件根源在於「力量與體重不相稱」。

男生的手臂出現骨折，連韌帶都受傷了。（網上圖片）

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不時有內地女網民指，公主抱的要訣只有一個，「那個男生喜歡你，就一定能抱起來」。可惜這都是騙人的，因為抱起女生是力量和技術的考驗。5月20日，武漢20歲男子李帥和女友甜蜜慶祝「520」，小情侶吃完大餐後，李帥一時興起，想和女友來個公主抱。

李帥重65公斤（143磅），可能基於對女友的尊重，他未有透露女友體重，只隱晦說她比自己重，不知他太看「輕」女友還是太看「重」自己的臂力，堅持要抱起女友，「發現自己抱不動時已經晚了」。他聽見手臂「咔嚓」一聲，重量級的女友從他的雙臂滑下來。公主抱失敗了，李帥的手臂劇痛難當，估計已經骨折，只好和女友一起趕赴醫院求醫。

公主抱向來是情侶話題，但韓劇情節未必會在現實出現。（《請回答1988》劇照）

應診的骨科醫生黃振峰指，他見到李帥的右手肘嚴重變形，經CT掃描後，證實其右手肘骨折及脫臼，韌帶亦受傷，進行復位治療後需再施手術。黃醫生形容李帥傷勢嚴重，他自己看到時亦吃一驚，因過往個案看來，「公主抱多傷腰，手臂骨折太稀奇」。他相信事件除了是體力問題，亦可能與用錯姿態有關。

黃醫生化身專家教路，指正確的公主抱方法，重點在於下蹲時力度不能過猛，下蹲時要用兩腿支撐整個身體，頭、胸、膝在同一角度上（即舉重動作）。這時右腳在前、左腳在後，兩腿靠緊向下蹲，右腳整隻着地，小腿要垂直於地面，左腳跟提起、腳掌着地，再用力抱起女生。

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公主抱素來是網上熱門話題，經常有網民指抱起女友的姿勢也很重要，一隻手要抱好女友的肩膊，另一隻最好放於腋下，女友則摟着男友頸子，而且要放鬆身體，整體是講求動作配合。不過，許多男網民認為造成公主抱悲劇，源於「力量與體重不相稱」，解決方法「一是叫女友減肥，二是自己增肥兼操練好身體，別無他法」。

（綜合）