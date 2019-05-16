薛家燕內地食生蠔屙嘔中毒浴缸昏迷　食安中心教你點食先安全

生蠔是不少人喜愛的美食，但如果進食了不乾淨的生蠔隨時出事。藝人薛家燕錄影《流行經典50年》時，自爆母親節時到內地商演後，吃了一些生蠔後又暈又嘔，更一度失去意識休克在浴缸，十分驚險。其實食物安全中心早已提醒市民，生蠔可能含有病原體，包括諾如病毒、甲型肝炎病毒等，捕撈自受污染水域的蠔亦可能積聚高含量的鎘和鉛等重金屬。

家燕媽媽錄影《流行經典50年》向傳媒透露，母親節當日她於內地商演，獲當地主辦單位邀請去高級西餐廳用膳，結果卻因吃了生蠔導致屙嘔多次。（資料圖片）

家燕媽媽昨晚到電視城錄影《流行經典50年》，她向傳媒透露，母親節當日她於內地商演，獲當地主辦單位邀請去高級西餐廳用膳，結果卻因吃了生蠔導致她多次屙嘔。

她透露：「第二朝返香港個胃同肚開始唔舒服，嘔咗好多次，又屙咗好多次，點知有次突然間嘔咗落個浴缸度，醒返嘅時候，個塊面對住浴缸底，周圍都係嘔吐物，我就諗點解會咁㗎？我手腳麻痺晒，嗰時先發現肯定係我自己暈咗！之後我慢慢爬返起身叫個女同工人，應該都暈咗分零兩分鐘。」她又慶幸當時浴缸沒有水，否則可能會淹死。

食安中心對進食生蠔的建議：

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翻查資料，過去衞生署轄下的食物安全中心多次提醒市民，進食來歷不明的生蠔存在風險，生長在受污染水域的蠔，體內可能存在病原體，包括諾如病毒、甲型肝炎病毒、副溶血性弧菌和創傷弧菌。感染有關病毒可引致食物中毒症狀，如腹痛、腹瀉和嘔吐，有時會出現發燒。健康人士感染創傷弧菌，偶爾會引致腸胃炎症狀；但如感染的是長期病患者，尤其是肝病或酗酒人士、糖尿病、血色素沉着病和愛滋病患者，後果十分嚴重甚至致命。

而且捕撈自受污染水域的蠔可能積聚高含量的鎘和鉛等重金屬，長期大量攝取鎘和鉛，可能分別會對腎臟健康和神經系統發育帶來不良的影響。因此，只有採收自合資格產區，符合標準的蠔才能供人直接生食。

食物安全中心都多次提醒進食來歷不明的生蠔存在風險，生長在受污染水域的蠔，體內可能存在病原體，包括諾如病毒、甲型肝炎病毒、副溶血性弧菌和創傷弧菌。（資料圖片）

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食安中心建議市民，無論蠔是在哪個季節或水域捕撈，吃生蠔在本質上存在食物安全風險；無論是進食還是購買生蠔，都應光顧可靠的持牌店鋪；切勿生吃須烹煮只供熟食的蠔隻；高風險人士，例如長者、幼童、孕婦和免疫力較弱的人，應避免進食生蠔。