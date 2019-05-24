台爸餵奶慘遭BB「毒手」搣乳頭　網民爆笑：這麼小就會這招

小孩子好奇心重，看到甚麼都會想要親手感受一下，除了沒看過、長相奇怪的物品會觸發他的好奇心外，很熟悉但長得不太一樣的物品也會激發動手的欲望。像是平常圓圓鼓鼓的「食器」，突然扁掉，小孩子就會想戳戳捏捏看它為甚麼會「漏氣」？

一位爸爸在臉書社團分享當爸爸的痛，他餵完奶後慘遭小孩偷襲，一把揪住乳頭不放，讓他除了慘呼「不要玩食物」之外，還想為自己唱一句「啊！多麼痛的領悟嗚～～」

（圖片來源：爆怨公社）

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被戳笑點 好奇寶寶太可愛了XD

「對不起我笑了」 「莫名戳中我笑點」 「好奇寶寶」 「小孩都會要捏捏看～～」 「寶寶o.s: 怎麼縮水那麼嚴重…」

這麼小就會這招…一定是大人亂教

「從小就被爸爸帶壞」 「應該是有樣學樣的」 「這小子有出息...... 知道要抓重點 >///<」

不只你家小孩…我們家小孩也會這樣玩

「我侄子也會」 「我兒子小時候還吸過我老公的奶頭⋯⋯吸完還哭（因為吸不到乳汁）」 「我女兒是邊喝奶邊玩她老爸的奶頭」 「母奶媽媽心中的痛～～～～咬冷筍的痛」 「我兒都不吸老爸的…因為胸毛太濃密…我兒滿臉疑惑…」 「感同身受的爸爸」

（圖片來源：爆怨公社）

也有人安慰原PO，還好小孩沒用咬的，不然更痛。原PO則表示被「用指甲全力摳也滿嗨的…破皮」，形容像被螃蟹夾到一樣痛！有位媽媽說的好「你們男生都光着上半身才會被襲擊」，各位爸爸，為了防止世界被破壞…咳，不是，是避免重點部位頻頻遭襲，記得穿個上衣再來顧Baby吧。不過本編覺得，被這樣偷襲也是當爸爸的重要回憶之一啊～

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