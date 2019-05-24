煮得一手好餸的男人特別有魅力，有連登討論區巴打指爸爸是家中大廚，因早前寶貝仔一句戲言，爸爸竟一口氣拍了100條煮餸教學影片，希望能將功力傳授給他，更上載至個人YouTube頻道分享，無論「留住屋企人嘴巴必食」的惹味菜式，抑或簡單易煮但講究心思的家常小菜，通通難不到他。兒子日前在討論區介紹給其他網民認識，有人大讚「好爸爸，要珍惜」，亦有人即追蹤相關頻道，「睇到好肚餓」。

連登仔分享其爸爸拍了100條煮餸教學影片，希望能將功力傳授給他，更上載至個人YouTube頻道分享。（YouTube影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

連登巴打「貓Juicy-」日前在討論區以「我老豆一口氣拍咗100套片教我煮餸」為題發文，指家中一直由爸爸煮飯，「我負責食」，當出外吃飯時，爸爸總是嫌三嫌四，「牙擦擦搞到街邊啲人都望住晒」，有次巴打忍不住向爸爸下戰書，「咁巴閉點解唔拍片叫人煮，起碼教吓我都好」，爸爸沒被拋窒，「一口氣拍咗100條片」。

超強爸爸的YouTube頻道叫「煮提 cook」，影片分成多個類別，包括簡單煮系列、惹味系列、糕點系列等，簡單小菜多數是日常家庭都會煮的菜式，如什炒大豆芽、罐頭鮑魚炒蒜蓉白菜仔等，高難度菜式則有鮮茄豬扒、鹹香雞翼、蠔油花膠海參扣鵝掌等，適合不同層次的網民學習。影片沒有專業的剪接技巧，甚至只用電話拍攝收音，後期製作亦只加上簡單標題和食譜簡介，但看得出非常有心機。

↓↓↓ 十大最受歡迎菜式 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

巴打的帖文超受網民歡迎，短短一日已有逾4000人讚好，有網民大讚爸爸很有心，又妒忌樓主能夠天天「食好西」，煮得一手好菜的爸爸一定令家庭很幸褔。不少人則稱要傳給家中老媽看，「老母識煮嘅餸唔多過十種」，希望能告別暗黑料理。有網民更笑言這些影片將會是樓主家傳之寶，「樓主組織咗自己家庭，會將阿爸嘅一百套片再加自己心得，傳落去畀自己仔女」。

樓主表示，開始時沒有太多觀眾，「圍內睇嘅人來來去去得幾十個」，而爸爸亦問他「點解來來去去咁少人睇？」，樓主唯有解釋：「咁資訊性嘅嘢唔係太多人鍾意，凡事都係慢慢嚟好」，直至近日發現原來爸爸已拍了100條片，令他感受到爸爸的堅持，遂將這個本來屬於自己家庭的事放上連登討論區，結果出奇地獲網民熱烈回應。

有網民則指樓主爸爸出片出得密，認真對待「好癲，支持呀！」樓主亦補充指，現在只要回家吃飯，爸爸都會煮兼將每款菜式都拍片，「其實當初我都係講吓，估唔到佢一開始咗就咁認真，所以一開頭嘅片我都得閒打吓字幕，而家我加字幕嘅進度真係追唔上」。「煮提 cook」目前已有超過100條影片，有逾3000人訂閱頻道。