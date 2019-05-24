大白兔奶糖X「氣味圖書館」推護膚系列　香水福袋預購秒速賣晒

充滿童年回憶味道的大白兔奶糖，去年「踩過界」推出潤唇膏而大受歡迎，早早曾賣斷市一支難求。官方今年為慶祝60周年，決定與內地香水品牌「氣味圖書館」（Scent Library）大玩crossover，於天貓網店公開預售全新護膚系列！無論香水、沐浴露，甚至是潤膚乳，都滿溢甜香的大白兔奶糖味道，網民爭相預購大福袋，令產品秒速賣光。

大白兔奶糖是家傳戶曉的糖果品牌，今年為紀念60周年，於是與內地香水品牌「氣味圖書館」（Scent Library）合作，推出最新護膚系列。（天貓圖片）

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大白兔奶糖是家傳戶曉的糖果品牌，為紀念品牌60周年，於是與內地香水品牌「氣味圖書館」（Scent Library）合作，推出最新護膚系列，當中包括香水、沐浴露、潤膚乳、潤手霜、無火香薰及汽車香薰等，本月更於「氣味圖書館」的天貓網店公開預購，價錢由65至610人民幣不等（約74至693港元）。

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不少網民立即到網店搶購，「大白兔奶糖護膚系列」瞬間成為微博熱搜頭10位。產品除可單售，亦有推出數款優惠套裝，其中最受歡迎的就是用白兔糖型帆布包裝的大福袋。

福袋內除了有沐浴露外，還包含其他全部產品，有網民表示只要是大白兔奶糖味道的產品都會買，更認為福袋價錢划算，所有福袋不消一個月已預售完畢。

網民近日陸續收到商品，大部份力讚味道與大白兔奶糖相似，甜香的味道洋溢令人感到超滿足。但亦有網民質疑味道太甜會惹來黏稠的感覺，但加撐產品的人反駁如果不甜就不是原來的味道了。

（天貓、微博）