女網民丈夫截停泥頭車救貓B　客人公司員工成主人　網民大呼感動

不少小動物因為意外而無辜失去性命，網民最近於facebook群組撰文分享自己與丈夫拯救貓B的經歷，她表示昨日丈夫駕車途經藍田觀塘道，突然遇見一貓B衝出馬路，碰巧有輛泥頭車正向該位置駛去，丈夫危急之際即截停司機，並成功拯救可憐的貓B。樓主又指後來公司有同事願意領養成為新主人，網民大讚是好人好事，更發揮創意為貓B改名，「一於叫泥明啦」。

樓主表示昨日丈夫駕車途經藍田觀塘道，突然遇見一貓B衝出馬路，於是馬上截停泥頭車，並成功拯救可憐的貓B。（fb群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」圖片）

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網民Sally於fb群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」撰文，表示丈夫昨日早上時分駕車途經藍田觀塘道往東區過海隧道行駛，她指出當時後方有輛泥頭車正駛向貓B位置，可能司機未為意，「老公好眼，見到有舊黃色郁郁下嘅嘢喺馬路中間個花槽邊，佢就打死火燈落車截停泥頭車，執起貓B」。

Sally後來把貓B帶到客人公司暫托，一班員工得知有貓B來訪，即刻成為新手保姆陪貓B玩之外，又夾錢資助買食物及看醫生，非常熱心。她又指其中一員工以前亦有養貓，但不幸過世了，現時想領養另一隻貓，今次與貓B有緣，成為新主人亦是自然不過的事。

網民大讚好人好事，又發揮創意幫貓B改名

Sally稱貓B非常幸運，「在泥鬼滿佈既觀塘道上居然大難不死，精神尚算飽滿，係瘦咗少少，鯨吞咗啲罐罐落肚」。一眾網民發揮創意為貓B改名字，例如「泥頭」、「泥根」、「泥明」、「他媽哥池」、「爛命雄」等。

有網民亦大讚是好人好事，指樓主與丈夫在危急關頭拯救了貓B的生命，「多謝你哋」、「樓主好心好報，多謝你」。

Sally續指新主人其實是該員工的舅仔，當時決定領養後，已即時帶貓B做檢查，現時一切狀況良好，更改名叫毛毛，希望牠能在幸福的環境下長大。

（fb群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」）