【中美貿易戰】內地網民淘寶搜特朗普惡搞產品　金髮廁所刷無得輸

中美貿易談判仍處磋商階段未有定案，美國凌晨如期提高2000億美元中國商品關稅，不少內地網民或對貿易戰內情了解不深，但在愛國情懷下先對美國總統特朗普「嬲嬲豬」，不少人去淘寶搜尋惡搞產品出出氣，當中不少人激推特朗普廁所刷，其金黃頭髮化為刷頭，在清潔與清潔間，不少內地網民笑指很療癒。

中美貿易戰最終結果難料，但愛國的內地網民都認定是美國總統特朗普針對，不少人想買其惡搞產品以洩忿。（資料圖片）

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號稱「只有你想不到，沒有你找不到」的內地淘寶網，是不少人尋寶之地，近日在中美貿易戰下，出現了一班另類客，部分內地網民到淘寶搜尋惡搞特朗普的產品，看看有沒有什麼適合拿來洩忿。

其中不少人都激推特朗普廁所刷，其金黃頭髮變成刷頭，以經典「O嘴」表現現身，極富真人神韻，如買家不用時就可倒插在地，清潔時把刷頭伸入廁所，不少人都大呼過癮，特價起來原價76元人民幣，減到不過20多元，令不少人心動。

其他惡搞產品造型爆笑！↓↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

其他騎呢產品，還有特朗普減壓公仔，產品以人頭屎身造型示人，一按下即變型，完全是「得啖笑」產品，還有猶如外星掃帚頭特朗普公仔，它赤裸現身，呈現特朗普自信的笑容，令人忍俊不禁。

最離譜是有產品竟把特朗普與BB最愛的游水小鴨Crossover，絕對是令人童年崩壞之作。