單身工程師月入6.8萬住私樓　開PO徵女友　網民指一個條件最致命

月入近7萬、專業人士、有私樓……聽到以上條件，絲打們是否想立即「應徵」女友一職呢？近日有港男在香港討論區發文，指自己夢想是有個幸褔二人世界小家庭，帖文亦列出自己的背景，並公開他心目中的擇偶條件，希望能覓得一個適合的女伴。帖文引起網上熱議，不足兩天已吸引逾1.5萬次瀏覽，有超過200個留言，不少網民認為以樓主條件，應不難找到女友，但樓主則謙稱矮小身材正是其致命傷。

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有工程界的網民在討論區以「工程中佬，有中女要嗎？」為題發文，指自己今年42歲，樣貌平凡，職業是高級工程師，月入6.8萬元，但身高只得161厘米，52公斤重，屬矮小身材，而其夢想是希望擁有一個幸褔二人世界小家庭。

「中佬」自認是成熟型，有兩次拍拖經驗，但性格比較悶，形容自己是「工程宅男」，平時喜愛行山、運動，一年最少去5次旅行。他說想找一個簡簡單單的中女，「陪我行街、睇戲、食飯、踩單車，去旅行係咁簡單」，更稱時間許可的話，可以日日接女友放工，一個月準備一份小禮物，大時大節送花及較貴重的禮物等。

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這則徵女友帖文火速爆紅，不少人都被標題吸引入內睇其擇偶條件，有網民認為以樓主條件，不算太難找女友，質疑「你要求好高？」建議他嘗試去參加婚姻介紹或Speed Dating等。但另有人直言只看文字已感到樓主很悶騷，「唔識溝通悶其實係死症」，又指不要標榜自己的人工，「不要信啲蠢人講有錢有女，你係畀錢買，買唔到真心」。

但另有絲打坦白表示「我仲高過你」，指樓主高度很輸蝕，樓主亦大方承認矮小身材是致命傷，其他網民即安慰「必有人欣賞嘅」、「搵個細細粒嘅都ok」。