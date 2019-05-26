【打工仔神物】英國新推盒裝泡泡紙　辦公室發洩怨氣冇得輸！

泡泡紙絕對是大家兒時玩上癮的恩物，「劈哩啪啦」的聲響夠治癒外，手感亦非常有趣。最近英國一創意商品網店推出盒裝泡泡紙，對於打工仔一族簡直是福音，平常放在辦公室電腦桌上或在家中亦可隨手拿一張泡泡紙，發洩又得，無聊打發時間又得，得咗！

最近英國一創意商品網店推出盒裝泡泡紙，平常放在辦公室電腦桌或在家中亦可隨手拿一張泡泡紙發洩，超級治癒。（Thumbs Up UK網站圖片）

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英國創意商品網店「Thumbs Up UK」近日推出「打工仔恩物」－抽取式盒裝泡泡紙，紙盒包裝用上外國風的Pop Art，並大字標明「Poppit Sheets」，紅、黃兩隻主色非常搶眼。

一盒泡泡紙共有14張，用家可以像拿紙巾一樣，逐張取出並擠破紙上的氣泡。在辦公室一旦遇上「腦細照肺」、尋找靈感、手痕無聊等情況，泡泡紙一樣可以幫大家渡過難捱時刻，聽着氣泡「啪」一聲爆破，治癒感果然十足。

不過泡泡紙一推出就瞬間售罄，暫時仍未可訂購。如果大家有興趣，或者要耐心等待。

（Thumbs Up UK）