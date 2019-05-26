【有救啦】日本創意夾小強神器登場　輕鬆「毀屍滅跡」超衛生！

用殺蟲劑處理曱甴之後，直接用手「撿屍」實在極不衛生。日本Thanko創意發明公司最近新推夾小強神器「虫 ポイマジックハンド」，用家可遠距離處理蟲屍，之後更可摺起收納超方便。不少網民得知消息，亦購入一試，大讚這樣處理屍首的方式夠衛生。

日本Thanko創意發明公司最近新推夾小強神器「虫 ポイマジックハンド」，用家可遠距離處理蟲屍，之後更可摺起收納超方便。（Thanko官方網站圖片）

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日本Thanko創意發明公司近日推出一款人氣夾小強神器，目的是讓用家可在衛生的情況下，輕鬆撿起家居害蟲的屍體。它的外型與玩具機械夾手差不多，只是夾頭的位置變成2塊又闊又平的膠夾。

而「神夾」的用法亦非常簡單，待使用殺蟲劑殺死害蟲之後，用家只需鋪一張紙巾在屍首上，再按鈕一次過夾起紙巾及屍首到垃圾桶扔掉，全程只需數秒。

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另外，夾頭中間特設LED燈，即使在較為黑暗的地方亦能看到蟲屍位置，過程完成後，用家即可摺起夾棒，非常方便收納。唯一要注意的是，「神夾」採用鈕型電池（CR2032），普通AA電池並不適用。

據官方網站資料顯示，「神夾」售價為1980日元（約142港元），有網民用後反映，其實夾頭亦可消滅小型昆蟲，他們表示只要不需用手直接處理蟲屍已經相當滿意。

（Thanko）