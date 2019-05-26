青蛙跳上男童手臂　媽媽撥開愈幫愈忙　網民笑翻：求心理陰影面積

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小朋友對昆蟲通常反應兩極，要不是好奇，就是很害怕。一名美國男童日前到公園遊玩時，被一隻小青蛙爬到手上，他隨即露出一臉驚恐的表情，向媽媽求救，想不到當媽媽出手幫忙時，小青蛙反而跳到男童的臉上，嚇得他落淚尖叫。影片近日在網上熱傳，不少網民看到男童崩潰的表情反而被笑翻。

影片中可見，該名來自美國猶他州的男童，伸長左手臂，坐在滑梯上爆哭。（Rich Wells fb圖片）

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影片中可見，該名來自美國猶他州的男童，伸長左手臂，坐在滑梯上爆哭，他的媽媽一邊拍影片，一邊上前查看，原來一隻小青蛙跳到男童的左手臂上。媽媽忍不住笑問，「你為什麼要玩青蛙呢？」之後，她便趕緊伸出手，幫忙驅趕青蛙。

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想不到媽媽用手指一撥，青蛙竟直接跳到男童的嘴巴上，如鬍子一樣伏在男童上唇上，男童即時尖叫，哭得更慘了。

想不到媽媽用手指一撥，青蛙竟直接跳到男童的嘴巴上。（Rich Wells fb圖片）

影片讓不少網民笑翻，在facebook就有逾5000萬人次觀看。不少人笑言「媽媽根本是豬隊友」、「他對媽媽失去了所有信任」、「跪求男童心理陰影面積」、「可以重複看30次以上」。

（綜合）

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