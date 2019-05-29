【日本文化】公筷夾餸、食剩唔好打包？6件要注意的日本餐桌禮儀

在日本，開始用餐之前會很虔誠的說いただきます（itadakimasu／我開動了），在吃完後要說ごちそうさまでした（gochisou sama deshita／承蒙款待）。這是日本最基礎的餐桌禮儀，即使是一個人用餐，也會習慣性的說一句，這簡短的話語中包含了感恩的心情。 那麼在日本餐桌上，還有哪些是我們需要了解的禮儀和注意點呢？下面就來解決大家對於日本飲食文化的6大疑問！

在日本吃飯時，一人一份的情況比較多，所以很少有給別人夾菜的這種習慣。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

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（一）日本人會給別人夾菜嗎？

中國人聚餐時很喜歡給別人夾菜，尤其是一大桌子菜，有人坐的遠時，生怕別人吃不到。但是在日本吃飯時，一人一份的情況比較多，所以很少有給別人夾菜的這種習慣。

如果是點幾種菜，大家一起吃的時候，應該用公用的筷子從大盤子裡夾一些食物，放到自己專用的盤子裡吃。

日料的份量本身就小，加上一人一份，所以即使是剩，也可能是剩下一隻蝦、一個丸子，不值得帶走。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

（二）日本人會打包帶走嗎？

說到「打包」這個詞，日語中其實都沒有一個特別恰當的單詞去對應，因為日本人吃飯時很少會打包。中國人習慣點一桌子菜，剩下的不帶走會比較可惜。

可是日料的份量本身就小，加上一人一份，所以即使是剩，也可能是剩下一隻蝦、一個丸子，不值得帶走。

加之日本人也不太習慣吃隔夜飯（他們帶便當都是早上起來現做的），所以打包比較少見。

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