悲！台流浪狗媽媽疑被橡筋纏頸斃命　3隻狗BB仍爭吃奶場面超心酸

流浪狗經常在街頭翻垃圾筒尋找食物，除有機會吃下腐爛食物外，橡筋更是牠們的死敵。日前台灣高雄有網民發現，公司附近一隻經常在垃圾堆中找食物的流浪狗，疑不幸被橡筋勒頸，牠產下數隻狗寶寶後終氣絕身亡，而3隻剛開眼的狗BB卻不知媽媽已離世，還爭着在媽媽身上飲奶，場面令人心酸。

台灣一隻流浪狗媽媽疑被橡筋纏頸勒死，3隻剛開眼的狗BB仍在搶飲奶。 （fb群組「有點毛毛的」圖片）

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該網民日前在台灣facebook群組「有點毛毛的」發文，指狗媽媽已經往生，但「3隻小傻瓜」毫不知情，「還一直在吸奶」。從樓主上載的照片所見，一隻黃色的流浪狗媽媽躺在一堆樹葉上，頸上清楚見到黑了一圈，疑似已開始腐爛；而3隻剛開眼的狗BB則擠在媽媽身旁搶奶飲，似乎未知媽媽已離世，場面令人心痛。樓主估計狗媽媽被橡筋勒頸致命，她稱狗媽媽其後被火化，狗BB則由另一隻狗媽媽餵養。

流浪狗的慘痛經歷引來逾8600名網民表示哀悼，「看到這畫面好心痛，寶寶們根本不懂媽媽不在了」、「剛出生就要接受這種沒有媽媽痛苦」，網民又認為狗媽媽是為覓食餵哺寶寶，沒料到卻被橡筋纏頸致命，感到十分傷心。不少網民表示願意收養狗BB，許多人亦轉發帖文，望狗BB獲好心人收養，「希望狗狗可以找到屬於自己的家」。

樓主表示已火化狗媽媽，3隻狗BB則由另一隻狗媽媽餵養。（fb群組「有點毛毛的」截圖）

其實對流浪狗來說，外賣盒上的橡筋是牠們的催命符，當牠們翻垃圾堆找食物時，掙開飯盒時，橡筋便容易套到狗狗的頸上或身體，如無人伸手解困，狗狗便沒法把橡筋甩開。如被橡筋長期纏住造成傷口而沒有處理好，很容易會發炎含膿，甚至生蟲，最嚴重會引發敗血症，甚至割破氣管或器官，最終致命。有愛狗人士不斷發出警告，呼籲扔垃圾時不要綁橡筋在外賣盒，避免流浪狗再受痛苦。

（fb群組「有點毛毛的」）