出生沒表皮紅得「像塊生肉」　英早產B百病纏身　終奇蹟活下來

英國沃里克郡（Warks）一名早產了10周的嬰兒沙托克（Kaiden Jake Shattock），去年11月24日在諾丁漢市立醫院（Nottingham City Hospital）出生，當時體重僅1.1公斤（約2磅7安士），而且全身除了臉部之外，均尚未長出表皮，連醫生都表示他隨時夭折，但最終還是奇蹟地活了下來。

20歲的媽媽基布勒（Jessica Kibbler）表示，當時護士帶她與20歲的丈夫杰克（Jake Shattock）去見沙托克第一面時，寶寶的身體竟然紅得像塊生肉，令夫婦二人忍不住流淚，「連護士都哭着走出病房，他們均無言以對，也不知道可以怎樣幫助沙托克」。

醫生稱，沙托克出現這情況是因為基布勒在懷孕時患上腎積水（hydronephrosis），而且預產期前三個月有出血情況，結果導致早產，坦言寶寶很可能夭折。

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先後六次被送入急症室

基布勒表示，愛兒一出世便要與敗血症（sepsis）、壞死性小腸結腸炎（necrotising enterocolitis）、先天性疱疹（congential herpes）、皮膚溶解（dermolysis）、支氣管炎（bronchiolitis）等疾病搏鬥，一直只靠儀器維生，出生後首10日不能抱，令她感到非常痛苦。

六個星期之後，沙托克身體終於開始長出表皮，但醫生指出他的皮膚太脆弱，連穿衣服都有危險。沙托克先後六次被送入急症室、在上月再次接受手術將腹部皮膚植到右臂，如今總算渡過難關可以回家，體重也回升至4.28公斤（9磅7安士）。在未來一年，預計沙托克還要接受至少四次手術。

對於愛兒奇蹟生存下來，基布勒形容沙托克是個令人充滿快樂的小寶貝，「他擁有世界上最甜美的笑聲和最美麗的笑容，他對我們來說就是整個世界，我們實在很開心。」