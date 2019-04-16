韓婦產醫生被揭接生失手　摔死早產嬰卻瞞家屬3年稱「病死」

南韓近日踢爆一宗離譜的醫療事故，一名婦產醫生為孕婦接生時，不慎將早產嬰兒摔到地板上，導致頭部骨折及出血，在幾小時後夭折。該醫生為了隱瞞自己的過失，訛稱嬰兒「病死」，更擅自刪改了醫療記錄，企圖瞞天過海，直至3年後事件才被揭發，令人心寒。

南韓一名新生兒因醫生的失誤，致頭落地夭折。（示意圖，非涉事者，GettyImages／視覺中國）

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據南韓媒體報道，2016年5月，一名懷胎7個女的孕婦在京畿道城南市盆唐區一間醫院剖腹分娩時，參與手術的其中一名婦產醫生，在接過嬰兒時不慎滑腳跌倒，失手令嬰兒的頭部撞到地下重傷。

隨後嬰兒即被送往兒科接受治療，檢查後發現其頭蓋骨骨折及出血，經過幾小時搶救後仍返魂乏術。然而，院方卻決定包庇醫生，在醫療記錄上做假，於死亡證明上的死因欄位寫上「病死」，而不是需要驗屍處理的「非正常死亡」、「其他暨不詳」，以及告知嬰兒的父母，「小孩一出生時狀況就很危急，因而死亡」。

涉事醫院位於京畿道城南市盆唐區。（醫院圖片）

首爾地方警察廳廣域搜查隊2018年7月接獲情報展開調查，多次搜索醫院內部收集証據，揭發醫院涉蓄意隱瞞重大醫療過失、過失致死、隱匿犯人、毀滅證據等罪行。

醫院終於在3年後承認醫療過失，指未向父母說明事實的確是院方的錯誤判斷，惟發言人仍堅稱，事故不是嬰兒死亡的直接原因，而是早產兒的死亡風險本來就很高。警方控告婦產科醫生和醫院高層毀滅證據，並隨即逮捕相關人員，事件仍繼續調查中。

（綜合）

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