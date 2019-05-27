【望實你】駛經秀茂坪車頭突現四腳蛇　司機叫救命　網民：好嘢嚟

駕駛者最怕車頭突現異物！有司機facebook上載相片，指駕駛途中車頭的擋風玻璃窗突然有隻小壁虎爬出來，嚇到他不知如何是好，急急向網民求救：「有冇朋友可以幫下我？」沒料網民狂讚小壁虎可愛，反勸喻樓主勿殺生，「佢都係想坐順風車啫」、「好嘢嚟㗎，帶返屋企養仲好」，似乎未有解決司機的困境。

樓主當晚駕車途經秀茂坪至寶達附近，等待交通燈期間突然發現有隻小壁虎在車頭的擋風玻璃窗。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

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該網民於fb群組「馬路的事討論區」發帖，指星期六（25日）晚上駕車途經秀茂坪至寶達附近，等待交通燈期間突然發現有隻小壁虎停在車頭的擋風玻璃窗。相中可見，小壁虎於窗上的水撥位置停留，「眼碌碌咁」望着樓主，似乎想坐順風車。

網民大讚壁虎可愛，又留言提供爆笑建議↓↓

樓主對小壁虎的出現感到甚為恐慌，不知如何是好，更向網民求救，「有冇朋友可以幫下我，毛管棟啊！救命啊！」網民見到小壁虎如此可愛，亦紛紛留言：「幾靚仔喎。」、「交畀我，我會畀佢一個溫暖嘅家。」、「仲唔係撞車黨？」

亦有不少網民笑言：「叫救命都冇人幫到你。」、「加速至100km，跟住1個剎車……」、「開水撥囉！」、「free rider，轉頭佢落車㗎啦！」、「 轉左上，掟山路同佢死過，睇吓佢甩尾定你甩尾。」

（fb群組「馬路的事討論區」）