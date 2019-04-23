14粒臭屁蟲卵黐住浴巾　「大埔名物」殺入柴灣　網民：即沖多次涼

被稱為「大埔名物」的「十四粒」臭屁蟲蟲卵今次衝出大埔，殺入柴灣？有網民近日在facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，請教照片中的14粒青色小粒是何物，指妹妹洗澡後驚見浴巾上出現一堆蟲卵，「嚇到佢即刻沖多次」。事實上，這猶如「香印提子」的青色小粒，是由俗稱「臭屁蟲」的荔枝蝽象誕下的蟲卵，每年荔枝及龍眼樹開花結果的時節蟲卵就會「老是常出現」，而且臭屁蟲每次必生14粒蟲卵因而聞名。

有網民近日在facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，指妹妹洗澡後驚見浴巾上出現14粒蟲卵，「嚇到佢即刻沖多次」。

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從網民上載的照片可見，大浴巾上出現14粒青色蟲卵，樓主因而向大家請教這是什麼。不少網民都熱心解答，「好出名的14粒」、「臭屁蟲呀，過多幾日D卵會變成黑色一隻隻嘢」，又叫樓主快些整走它們，「要小心，入面有汁液會令皮膚痕癢」。

香港昆蟲學會副會長饒戈早前接受《香港01》訪問指，該臭屁蟲是香港常見的「荔枝蝽象」，由於牠以吸食荔枝及龍眼汁液為生，故每年荔枝及龍眼樹開花結果的時節，都是荔枝蝽象活躍的日子。不過饒戈提醒，由於臭屁蟲產生的液體非常難聞，或會引起皮膚敏感及在衣物上留下難以清洗的污漬，故建議如果遇上臭屁蟲，最好戴手套用手或柔軟的工具輕輕搣走或趕走牠。

該臭屁蟲是香港常見的「荔枝蝽象」，由於牠以吸食荔枝及龍眼汁液為生，故每年荔枝及龍眼樹開花結果的時節，都是牠活躍的日子。（資料圖片）

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椒鹽油炸臭屁蟲。（東莞時報）

臭屁蟲蟲卵令人頭痛，但在內地卻有價有市。根據內地媒體報道，臭屁蟲近年成為東莞食客追捧的美食，每公斤售價可達人民幣900元（下同．約1050港元）。有農民指，每年這個時候，不少朋友都主動請他捉幾斤臭屁蟲來吃，「有人將這種蟲子做成椒鹽的，有人則會用來煲湯，聽說有補腎壯陽的功效。」

（綜合）