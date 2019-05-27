【生活百科】保溫袋有奇用　環保Upcycle即變小童浴缸

相信不少人外出購物時都收過到保溫袋，不過這些袋再次使用的機會不多，隨時得個擺字十分可惜。有台媽動腦將保溫袋循環再用再加工升級，保溫袋即變成兒童浴缸，甚至是高貴的手提袋，引來網民熱議！

台媽在帖文中分享，自己將COSTCO保溫袋環保改造成不同東西。（fb群組「COSTCO 好市多消費經驗分享區」圖片）

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這名巧手台媽日前在facebook群組「COSTCO 好市多消費經驗分享區」上發帖，指她以99元台幣（約25港元）的佛心價買了一個COSTCO保溫袋，由於袋子尺寸超大，有52厘米長、29厘米闊、39厘米高，足以將一個小孩都放進去。台媽靈機一觸，加上家中一直都沒有浴缸，她即把袋子改成兒童浴缸。

↓↓↓ 網民咁樣講： ↓↓↓

她搞笑指保溫袋變成小浴缸之後，雖然還是會慢慢漏水，不過「水位不會太高，泡小孩很安全」。從其圖片可見，使用方法十分簡單，只需要將袋子拉開，到注入熱水，然後再將小孩抱到袋內就可以。

台媽並沒有因為小浴缸而滿足，反而激起她的小宇宙，她其後又想到在保溫袋的頂部加上鎖頭配件，提高保溫袋的安全系數，以防掉出東西，沒料加上鎖頭之後，保溫袋外表升級不少，被讚與名牌手袋十分相似，遠看還不知道是一個超市保溫袋！

（東森新聞）