沖繩6歲男生一學識片假名　即揭圖鑑搞錯魚品種　出版社大讚眼利

日本沖繩一名6歲男生突然紅了，被媒體封為「魚博士」，全因剛學會片假名的他，竟揭發一本魚類圖鑑弄錯品種，連出版社及印刷廠方面都從未發現，他的媽媽幫忙聯絡出版社後，出版社承諾再版後會修正錯誤。琉球大學理學院魚類學教授立原一憲大讚，小男生年僅6歲就能辨認不同魚類，真的很厲害。

日本沖繩一名6歲男生安部京志郎最近備受當地媒體關注，更被封為「魚博士」，全因他發現一本魚類圖鑑弄錯品種。（琉球新報圖片）

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今年6歲、就讀沖繩縣今歸仁村立天底小學一年級的安部京志郎，最近於學校學習片假名，他從一歲起就對海洋魚類深感興趣，經常閱讀不同魚類圖鑑，近日他讀到「講談社」於2016年出版的《move危險生物》時，意外發現有款魚品種被弄錯。

安部京志郎一次閱讀「講談社」於2016年出版的《move危險生物》中，發現有款可斑魚品種被弄錯。（講談社網站圖片）

京志郎看出圖鑑內顯示的日文片假名是「カスリハタ」（Epinephelus tukula，藍身大斑石斑魚），但相中的魚類是「タマカイ」（Epinephelus lanceolatus，鞍帶石斑魚，俗稱龍躉），因為兩款魚是同一屬系，所以出版社或因而混淆了。

京志郎發現圖鑑有以下錯處↓↓

他看到錯處後即時告訴媽媽，由媽媽幫忙聯絡「講談社」，編輯表示無論出版社本身、專業研究員都從未發現問題所在，直指小男生是首位發現出錯的人。講談社更承諾將於再版時修正有關錯誤，並讚揚京志郎：「能夠在研究人員創作的書中發現錯誤，真是令人驚訝又佩服。」

京志郎本身對魚類超熱愛，家中16本圖書中，全都是關於海洋魚類的圖鑑及相關書籍，他認為「魚游泳的姿態及生態特徵很有趣」，又指外出時總會隨身攜帶相關書籍，就連房間和浴室的海報，甚至是自己的衣服都是充滿魚的設計。京志郎又表示，夢想有日能超越日本著名魚類研究者宮澤正之，成為魚類專家。

（琉球新報）