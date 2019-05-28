阿妹借學債唔還錢　累阿哥收律師信：驚信貸評級花咗買唔到樓！

「有借有還上等人」大家亦聽得多，不過連登討論區有巴打撰文大呻妹妹大學畢業後，沒還借下的學貸，累及家人收律師信及執達吏的信件，巴打直指非常憂慮其信貸評級會因此下降，導致未能借銀行按揭，「上車夢」最終粉碎。網民批評巴打的妹妹不負責任，「自己唔還就算啦，仲要搞到屋企人」。

巴打呻言妹妹於就讀大學期間曾借下Grant Loan，自2014年畢業後，5年期間其實只還過3期貸款，最終因為「利疊利」總共欠下數萬元。（江智騫攝，資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

巴打「鐵拐猁」近日於連登討論區以「原來我個妹5年來無還過學債，收到侓師信」為題撰文，呻妹妹於讀大學期間曾借下Grant Loan，自2014年畢業後，5年期間其實只還過3期貸款，最終因為「利疊利」總共欠下8萬多元。

「鐵拐猁」解釋因為長期未還債，家人已收過律師信及執達吏的信件，「頭幾次話佢知，佢都話已經還咗，叫我唔使理」。他又指當初家人得知妹妹可以讀大學，惟表明不會做擔保人，最終才由自己頂上，「咁佢讀大學嘅希望係得我可以幫佢，唔通睇住個妹中學畢業去做sales 咩」。

一眾巴絲打對事件有不同意見

樓主坦言沒想到妹妹會惹來如此大禍，又指妹妹獲知事件後並無太大反應，「佢好平靜咁話認罪同還返錢就無事」。不過「鐵拐猁」坦言自己擔心到失眠：「而家都唔知點算，又唔知使唔使請律師，又唔知會唔會個信貸評級花咗，又唔知有無案底」。

有絲打留言指其實政府會留記錄，如要借銀行按揭買樓確實有困難，「下世小心啲」。另一巴打稱：「通常都係最親先搵到自己笨。」

「鐵拐猁」稱原來妹妹不還錢的原因是不想還錢給政府，有巴打批評樓主妹妹不負責任，「呢樣冇關係，第一係借錢要還，第二係唔還影響到其他人」。

其他巴絲打亦擔心最終樓主要「硬食」，幫忙還債。「鐵拐猁」透露未來數天會聯絡執達吏主任又會去法院處理，「同阿妹去搵主任傾吓點拆掂佢」。

（連登討論區）