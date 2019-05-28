3大媽自稱「關愛座管理員」　拍片批鬥腳傷女學生唔讓座：再教育

公共交通工具上的關愛座，不時被老一輩誤以為是「老人座」，引起爭議不斷。近日有家長在討論區發文投訴，指女兒上周六乘搭東鐵線前往紅磡，因腳傷曾動手術關係，女兒坐在關愛座休息，詎料途中有3名年約60歲的大媽自稱是「關愛座管理員」，要監察關愛座的使用情況，並不停單打女生及拍片，甚至下車後仍繼續追罵。不少網民見狀均大怒，炮轟3人欺善怕惡，「冇文化，低劣！」。

3名大媽日前自稱是「關愛座管理員」，不停單打坐在關愛座的腳傷女生及拍片，甚至下車後仍繼續追罵。（資料圖片）

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該名家長日前在「親子王國」討論區發文，表示十多歲的女兒於上周六（25日）下午12時多，跟同學在大圍乘搭東鐵線往紅磡，因女兒膝蓋曾動手術，不能長期站立，上車後便坐在關愛座休息，同行同學則坐在另一邊的普通座位。當列車駛至九龍塘時，有3名年約60歲的大媽上車，其中一名拉着買餸車，3人不斷向女兒「單打」，「以言語不斷詆毀，大致說現在的年青人缺乏公民教育，不肯讓坐給老人，應要再教育」，女兒因不想跟3人爭辯及影響其他乘客，故未有理會她們，只是默默忍耐，詎料其中一人竟拿起手機拍下女兒。

帖文引起不少網民熱議，炮轟3名大媽「恰細路」：

當列車到達紅磡站時，3名大媽未有放過女兒，站在月台等她們下車，並教訓她們一頓，其間3名大媽自稱是「關愛座管理員」，要監察關愛座的使用情況，惟未有出示任何證件。雖然女兒當時已表示腳傷，不可長時間站立，強調有需要人士均可使用關愛座，但大媽們則反駁指她的腳沒有包紮，根本沒有需要坐，還表示如果身體不適應一早跟她們說，「她們是講道理的人」，最後更恐嚇女兒等人會將拍到的片段放上網。女兒及同學因為受驚，沒有理會她們便離開。

樓主怒斥香港有太多道德判官，惟「關愛座並不等於老人座」，認為有需要使用關愛座的人，「並不是一定在外觀上讓其他人用肉眼見到她們的需要」。

該名女學生的家長在討論區發文怒斥，指關愛座不等於老人座。（「親子王國」討論區截圖）

不少網民見狀紛紛炮轟大媽們欺善怕惡，「分明係三個無聊老婦欺負少女」、「此情此景十足十當年大陸的⋯⋯街坊保長」，批評3人「冇文化，低劣！」，建議、「下次再遇到，真係要立即向港鐵職員求助，點知會唔會癲到玩跟蹤」。

港鐵回覆《香港01》查詢時表示，港鐵沒有設立「關愛座管理員」。港鐵一直致力透過不同宣傳渠道宣揚關愛座，並指關愛座與普通座位無異，強調任何有需要人士均可使用，鼓勵任何座位上的乘客主動讓座予有需要人士，共同營造舒適的乘車環境。港鐵稱如果乘客有任何需要，可與車站職員聯絡尋求協助。