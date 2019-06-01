【熱評】舊同學做google或facebook　台男羨慕到自卑　怎可釋懷？

律師您好。我很困擾於，難以克制自己對別人的羨慕。 以前的高中同學，如今有人在美國的google工作，也有人在美國的facebook工作。他們以前都坐在我隔壁而已呢。一比，就覺得自己好廢，然後好羨慕。 找了書來看，書上說不要去同學會，不要去比較，真的忍不住的話，就想想對方可能是付出了多少心力、承受過多少痛苦、並且犧牲了多少東西（比如孤身在海外工作也沒有方便的健保之類的），才有目前的成就，或許就可以因此釋懷一點。 理性上可以理解，但真是做不太到呢。律師能給小弟一點建議嗎？

台灣有男網民羨慕事業有成的舊同學，比較之下感覺自己好廢，不敢出席同學聚會。圖為示意圖。（電影《男人唔可以窮》劇照）

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文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬）

同學你好，我始終相信，羨慕是人類進步的原動力。所以你的困擾，對於人類而言，是很重要的。因為沒有羨慕，就不會想要讓自己更好，撇除掠奪別人讓自己變好的那種負面方式，大部分讓自己更好，同時也會讓整體更好。所以，你當然可以羨慕別人，別讓自己變成沒有夢想的孩子。不過，在那之前，你得先解決你自己心理上無法跨過的門檻。

你覺得羨慕與嫉妒的差異在哪裡？在我看來，當你開始比較自己與別人，那會叫做嫉妒，以及因為嫉妒所產生的副產品，稱之為自卑。這兩者的差別，在於羨慕會讓你專注在提昇自己身上，而不是在乎別人的眼光。而嫉妒則會讓我們專注在別人身上，而且想要他中箭落馬，以撫平自己內心的痛。

呂秋遠認為人生沒有不需要付出代價的，男讀者只看到舊同學在大企業如google、facebook工作的美好，但沒想到過或許對方也在羨慕他「老婆孩子熱炕頭」的平淡人生。圖為示意圖。（電影《男人唔可以窮》劇照）

你要知道一件事，不是每個人都應該尋求所謂的「成功」。你覺得他在google工作很厲害？說不定他的家庭一塌糊塗，孩子才因為打架，被學校退學，FBI也正在調查他的孩子是不是恐怖主義的潛在支持者。你覺得他在facebook工作很厲害？他已經跟老婆分居三年，兩個人沒有孩子，他想離婚，但是老婆宣稱永遠愛他。而這兩個人都有一個共同的特徵，血壓不低、血糖很高、賺來的錢有很大一部份花在醫療上。你覺得，他們很成功嗎？說不定他們很羨慕你，就這麼「老婆孩子熱炕頭」的平淡一輩子，不絢爛但是很真實。這是完全不同的人生軌道，你覺得誰成功、誰失敗？

拜託，人生沒有不需要付出代價的。你的同學，他們可能不是天才，或者說，天才其實只是少部分的人而已。那些你認為很傑出的人，有兩種可能，第一種是投胎投得好，一出生就已經注定是人中之龍，爸媽讓他們有太足夠的資源可以踐踏你。這沒什麼好羨慕的，因為羨慕也不能改變事實。第二種情況，是他們找到自己的興趣，很努力、而且運氣好，所以從兩袖清風開始，變成兩袖金風。這種人，你可以羨慕他們的好運氣，但是你得想想成本。他們花的心力，你願意付出嗎？

呂秋遠指如果想擁有如舊同學般的成功事業，那便應找出興趣，然後不斷鑽研，讓自己有機會成功。圖為示意圖。（電影《男人唔可以窮》劇照）

如果你真的羨慕、真的願意，那就去做。你可以找出自己的興趣，然後不斷的鑽研、練習，把平淡或是平凡的事情練習一萬遍，你就會變成專家。當運氣來的時候，好好把握。或許，我只能說或許，不是一定，就有機會成功。如果你覺得，這些成功是你要的，那就去做，別老是羨慕而已。或許你最後還是一無所有，但你終究嘗試過了。

只是，別把這種成功當作人生唯一的羨慕標的，或許有天飛上了枝頭，你會成為獵人的目標，飛上了青天，才發現自己從此無依無靠。你不廢，或許你只是選擇不同的人生而已，而別人的人生，通常我們都覺得比較好。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）