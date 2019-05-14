【熱評】友人妻流產父逝世該怎安慰？　呂秋遠：讓他知道有你陪伴

大嬸您好，弟子近日悉聞一件事震驚不已，不知道該如何是好，腦子中閃過開雜貨店的您，故想請大嬸幫弟子解惑。 事情是這樣的：弟子最近跟同學聚會，言談中聽到另一位很要好的同學前陣子新婚，預計年底要當爸了。不幸的是，小孩因病流掉，他的父親近日也發生意外走了。這種雙重打擊不是人人都能扛得住，弟子想知道是不是有什麼方法可以幫他減少一點痛苦？打通電話關心會不會像在傷口灑鹽？

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人生中接連遇到打擊，未必人人能承受得起，作為朋友可以做的是讓對方知道，你會陪伴他渡過困境。圖為示意圖。（電影《兄弟》劇照）

文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬）

這位朋友，將心比心這種事情，其實很少有人做得到，往往都是自己遇到了，才會明白什麼叫做痛徹心扉。你能夠想到這個朋友現在應該處於非常低潮的狀況，已經是不容易的事情了。畢竟臉書會提醒你這個人今天生日，但是可不會提醒你，今天是他父親的忌日。所以，當你動心起念想到他，有你這個朋友實屬萬幸。

不過，雖說人生除了死以外，其餘都是擦傷，但遇到這麼大的生離死別，他會陷入很深的低潮中。這些事情不是你跟他說「開心一點」、「別在意，你要振作」、「你要盡快的好起來，我會站在你這邊」之類的話就可以解決的。因為，他需要的不是你說這種話，他現在就像是少了一條腿，但是講這種話就像是視而不見，要他跑步一樣。他就沒辦法跑，你怎麼還能要他跑？孩子與父親都過世，他現在的狀況肯定很糟糕，不痛不癢的問候，或者是要他振作加油的關心，對他而言都是屁話，不如不說。這些話只會加重他的情緒而已。

那麼，你應該怎麼做？

呂秋遠指，知道友人遇到喪親慘事，可以做的是讓對方知道，你會陪伴他渡過困境。圖為示意圖。（電影《兄弟》劇照）

如果交情不夠，默默飄過去會是一個辦法，發個簡訊給他就好，就跟他說，我會在。如果交情到一定的程度，請不要打電話或發訊息給他，直接就到他家裡，給他一個擁抱。接下來的一段時間內，經常找理由跟他見面聊天，既然他是你重要的朋友，你就多花點時間在他身上，看著他的臉，聽著他說話，或者是一起不說話。陪伴，對於現在的他來說，是最好的方式。

人生就是這樣。事實上，人生不如意事十常八九，我們都只是在少數的一、二件好事中找到自己的定位與價值。遇到問題，能解決就處理，不能解決就放著。對於他而言，遇到親人過世，是人生中非常重大的痛苦，不能解決，也不可能忘記，你唯一可以做的事情，就是讓他知道至少還有你，讓他在第一時間內有人陪伴。

「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在，你的杖、你的竿都安慰我。」有時候，上帝不能照顧到所有的人，所以他創造了家人與朋友，你，或許就是陪伴他走過死蔭幽谷的那個人。

台灣有網民得知舊同學妻子不幸流產，父親亦驟然離世，內心替他難過，卻不知如何安慰對方。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

「為什麼是我？」

「因為你比較勇敢。」

這段對話在戲劇裡是很激勵人的，但是我更希望你記得單國璽樞機主教曾經說過的話。他在晚年罹患肺腺癌，他是這麼說的：

「醫師說我得了肺腺癌，我很震驚，我不菸不酒，為什麼是我？但心裡有個聲音說：『為什麼又該是別人呢？』」

生命的消失，並不是誰比較勇敢就應該承受的。你可以在他最脆弱的時候，讓他知道有你的陪伴，這樣就已經足夠。人生的許多悲劇，本來就沒有為什麼，但是因為有你的存在，所以讓你的或他的人生變得有點不一樣了，這大概就是我們來到這個世界上的意義吧！