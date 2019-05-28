小黃狗打針後成面腫晒　眼神超哀怨　鄰居哥哥：抱歉我笑了

人如果過敏或被昆蟲叮到，患處或即時腫起來，動物也一樣。有台灣網民分享媽媽傳來的一張照片，指他家隔壁的小黃狗生病，打針後臉都腫起來了，相中腫面小黃狗一臉哀怨的眼神，令一眾網民笑翻。

該名台灣網民分享媽媽傳來的一張照片，指他家隔壁的小黃狗生病，打針後臉都腫起來了。（Dcard圖片）

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該名男網民在討論區Dcard發文分享，表示媽媽傳了一張隔壁小黃狗「生病打針臉腫起來」的相片給他，狗狗可能都知道自己臉腫起來而十分難受，露出一臉厭世的表情，臉腫得連眼睛都被擠成一條線。

網民紛紛貼出狗狗和貓咪過敏或被昆蟲咬到出現臉腫的圖片，該名網民指自己的貓咪被蚊子叮後腫了一個圈。（Dcard圖片）

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樓主看過相片，第一時間有點心疼，但他也坦言「不過真的很抱歉，我真的笑哭」，「誰可以告訴我地獄的地址」。他又補充，醫生說這樣很正常，叫網民不用擔心。

不少網民都被小黃狗絕望的表情笑翻，「表情超無奈」、「腫成這樣超可愛」、「好像長鬍渣的豬，我已經在地獄了」，亦有網民紛紛貼出其他狗狗和貓咪過敏或被昆蟲咬到出現臉腫的圖片，都讓人忍不住笑了。