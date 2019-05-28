熊仔餅絕對是家傳戶曉的零食之一，台灣官方最近為慶祝35週年紀念，推出了其可愛造型的毛公仔，不過有網民發現這個吹牧童笛造型的樹熊，在現實中不但走樣，更覺得充滿色情的概念，笑言「是姐夫嗎？」、「我的天啊，他拿着甚麼好東西」、「小熊餅乾太放蕩了，這樣要家長怎放心讓小孩子吃」。

台灣樂天熊仔餅官方最近為了慶祝35週年紀念，特意推出小樹熊造型的毛公仔仔抽獎活動。（台灣樂天熊仔餅官方fb圖片）

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台灣樂天熊仔餅最近為了慶祝35週年紀念，特意推出小樹熊造型的毛公仔抽獎活動。只要集齊所有餅乾的造型照片，頭25位粉絲成功上載即可獲得如此可愛的樹熊公仔。

不少網民亦有留意，但他們的焦點更放在木童笛上，笑言「有點色色的」。（電影《TED》劇照，01製圖）

從官方照片顯示，樹熊公仔高45厘米，按照主角吹牧童笛的造型設計，抱起它亦非常舒適。不過很多網民卻「錯重點」，將焦點放在那支牧童笛上，笑言「有點色色的」，「樂器的造型是發生甚麼事」、「到底在吃甚麼啦，快笑死」、「好像哪裏怪怪的」、「這個顏色，這個觸感，這個長度、這個形狀」。

亦有網民不解為何設計師不發覺有問題，「娃娃設計師，當你看到實體娃娃真的被做出來時，難道沒覺得該改一下設計嗎」、「到底是誰設計的」。

（台灣樂天熊仔餅官方fb）

小樹熊公仔的造型引起網民熱討