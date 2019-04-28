唔貪心！美服務犬獲准到店內親自挑生日禮物　咬起小兔毛公仔就走

很多狗狗天性愛玩，遇到任何玩具都會非常興奮。不過美國一隻訓練有素的服務犬「Toli」卻非常知足乖巧，即使主人米高（Michael Cantu）帶牠到寵物店，讓它自行挑選自己的生日禮物，牠都未有放縱地翻箱倒籠，只是慢慢地在籃前嗅來嗅去，最後叼走一隻小兔毛公仔，便滿意離開。米高將片段放上Instagram，不少網民都被Toli 的行動感動，形容Toli是個「甜心」。Toli現時更日日跟小兔毛公仔形影不離，非常可愛。

主人米高（Michael Cantu）帶Toli到寵物店，讓牠自行挑選自己的生日禮物，Toli最後叼走一隻小兔毛公仔。（Michael Cantu ig片段截圖）

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米高指自他出意外折斷頸椎以來，人生跌至谷底，一直都受盡旁人白眼，直到Toli出現陪伴着他，不但會幫他處理日常大小瑣碎事，如開門、開抽屜、開關燈、撿東西等，更是他的心靈好伙伴，沒有牠的話自己根本無法撐過傷痛活下去。上周剛好是Toli 4歲生日，為怕自己挑選的禮物不討Toli喜歡，米高決定直接帶Toli到寵物店的玩具部，讓牠自行挑選。

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從米高上載的片段顯示，Toli似乎明白了米高帶牠來的目的，於是自行沿着地下的籃子東嗅西嗅，牠並沒有放縱地翻箱倒籠，只是一邊搖着尾巴，一邊靜靜地尋找喜好。最終牠看到一隻小兔毛公仔後，沒有半點猶豫或「選擇困難症」，直接叼起就走。

現時Toli在家中無論到哪兒，都會帶上小兔毛公仔「Chungus」。（Michael Cantu Twitter圖片）

米高指Toli愛與小兔毛公仔一起抱着睡覺，小兔被取名「Chungus」，現時Toli在家中無論到哪兒，都會帶上Chungus。

許多網民看到片段後，被Toli 的行動融化，大讚他是個可愛的「甜心」，一點都不貪心，希望牠能繼續陪伴米高，快樂地度過每一年的生日。

（The Dodo、Instagram）

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