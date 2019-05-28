女童呆坐欄杆突往後跌　台媽先拍照再安慰　網民爆笑：媽媽好壞

小朋友的一舉一動總是那麼可愛，父母也喜歡用鏡頭記錄下成長過程。一名網友在爆怨公社分享女兒坐在欄杆上，乖乖發呆等早餐的照片，沒想到下一秒女兒竟然「倒樹蔥」，整個人重心不穩往後摔，原PO表示，第一時間爸爸就衝上前，幸好女兒有戴着安全帽，受驚而已沒有受傷～不過這一幕也讓網友笑到噴飯！

台灣有媽媽目睹女兒呆坐欄杆時，突然「倒樹蔥」摔倒在地。（圖片來源：爆怨公社）

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「這不笑不行！」、「看了很心疼 但…還是不禮貌的笑了」、「小孩真可愛，都沒有危機意識」、「對不起…我好沒道德的笑了」、「Sorry 我真的不是故意的！可是我笑到連飯都噴出來了！」、「為甚麼我控制不了我的嘴角」、「今年看過最可愛最好笑的」

有眼利網友發現～妹妹往後摔的當下，立馬扶腰！

「扶腰！」、「妹妹扶着腰說~痛ㄚ」、「妹妹好機智，還用手護住自己的腰」、「很殘忍…但我也笑了…妹妹還扶腰…」、「妹妹：唉啊～我的腰！」、「腰沒事吧…」

媽媽專業！先拍照再來安慰

「媽媽好壞！還拍起來」、「媽媽這樣不行喔」、「媽媽專業先拍照打卡」、「一個摔好摔滿的概念」、「等了好久終於等到今天…這媽媽好壞」、「媽媽壞壞，這時還只顧着照相，哈哈」、「媽媽給87分！！」

原來…大家小時候都這樣摔過？

「以前也發生過這種事…」、「我小時候也這樣摔過」、「我給我家媽媽看，她說我小時候也這樣過」、「我女兒也坐這樣摔過…只是她沒戴安全帽」、「我小時候也幹過這種蠢事」、「哈，沒事沒事，我小時候也常摔，之後就身手矯健了」、「我小時候也有過這樣，趕快趁沒看到趕快爬起來，怕被打」

幸好妹妹有戴安全帽，不然撞到頭可就麻煩了…不過還是要提醒家長，盡量不要讓小朋友坐在欄杆上，以防發生意外喔！

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