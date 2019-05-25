台灣學童家課冊上用鉛筆畫出千軍萬馬　網民讚神還原《權力遊戲》

小孩的童趣和想像力總是讓人感到天真無邪，身為大人的我們常常獲得療癒感～一名安親班老師在爆廢公社PO文分享小朋友在聯絡簿上「作畫」，並表示「這孩子一定是個人才」，只見照片上是小朋友用鉛筆畫的手繪圖，滿滿都是騎兵、步兵、弓箭手等，雙方看起來正在交戰，引發網友熱烈迴響！

一名安親班老師在爆廢公社PO文分享小朋友在聯絡簿上「作畫」。（圖片來源：爆廢公社）

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人才要好好栽培！未來的藝術家是你？

「跟這小孩說這本一定要留下來 長大之後不會後悔的」、「該有的人物動態都有，這真的該好好培養」、「未來的畢卡索」、「孩子真的不簡單，那麼多人，大小小要畫的比例不差其實有點難」、「糟糕 我看的目不轉睛」、「好厲害，連馬的姿勢都畫的很生動」

是不是該先研究一下孫子兵法

「這個陣法不行」、「騎兵對弓兵....被剋制了」、「被騎兵破盾了，後排弓箭手GG了」、「前排盾兵 沒放矛擋騎兵 此陣已破」、「左邊比較劣勢，騎兵衝陣後沒法突圍就死定了」、「左右戰力懸殊阿 這不公平戰役阿小夥伴 左邊全部都槍騎 右邊有盾兵打前排 右後有弓兵 左後的看似菁英劍盾 怎麼看都不公平啊」

小童作畫亦似足遊戲《真．三國無雙》。（《真．三國無雙》遊戲畫面）

網友不但分析戰略，還推敲究竟是哪個時空背景？太優秀啦

「東漢末年分三國」、「讓我想到秦國統一天下的兵馬」、「其實他是秦始皇轉世的 他畫的是兵馬俑」、「這孩子有看琅琊榜，哈哈哈，梅嶺十萬大軍」、「權力遊戲（？）」、「戰狼300」

有網民指小童作畫與《權力遊戲》大戰場面相似。（《權力遊戲》劇照）

原來大家的童年也曾這樣做過

「我小時候也這樣」、「以前畫的幾乎跟他一模一樣」、「跟我小時候一樣都畫這種的耶！到現在那本筆記本都捨不得丟」、「我國小的時候也是會這樣畫...還會畫城池跟地圖 地圖上面會畫板塊每個板塊上面都有勢力」

有網友也分享家裏的小朋友喜歡畫這類的圖畫▼

Wow～本編超佩服小朋友可以把密密麻麻的軍隊士兵畫的這麼整齊！小小年紀就展現畫畫天賦，希望未來真的可以畫出一片天！雖然說畫畫在聯絡簿上好像不太恰當…但好像就是「在這種地方」才會激發小朋友的創作慾望吼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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